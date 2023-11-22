俄烏戰爭已造成1萬名平民死亡

中評社香港11月22日電／聯合國宣布，自2022年俄羅斯-烏克蘭戰爭爆發以來，已有1萬名平民死亡、18500人受傷。



TRT消息，聯合國宣布，自2022年俄羅斯-烏克蘭戰爭爆發以來，已有1萬名平民死亡、18500人受傷。



聯合國政治事務部負責歐洲、中亞和美洲事務的副秘書長米羅斯拉夫·詹卡（Miroslav Jenca）在聯合國安理會舉行的會議上向成員國通報了相關情況。



詹卡在聲明中稱“俄羅斯入侵烏克蘭違反《聯合國憲章》和國際法” ，並指出受害者中有數百名兒童。



詹卡還指出，暴力不會很快結束。他補充道：“自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有1萬名平民被殺，18500人受傷。”



詹卡強調，數百萬烏克蘭人的處境非常困難，他們將在戰爭中第二次經歷冬天，並指出衝突蔓延到黑海的風險仍然很高。



詹卡說，聯合國也對俄羅斯控制的烏克蘭領土上違反國際法的行為感到關切，並表示，俄羅斯當局在該地區舉行了選舉，任命了俄羅斯法官，並開始執行俄羅斯法律。



“旨在強行改變身份和制度的做法是不可接受的”，詹卡說。



他表示：“在全球挑戰和危機中，國際社會決不能失去對烏克蘭的關注，應結束烏克蘭人民因這場戰爭而遭受的苦難。”



2022年2月24日，俄羅斯總統普京下令入侵烏克蘭，導致俄烏戰爭爆發。



普京表示，他的目標是使該國非軍事化和去納粹化，以阻止基輔加入北約並將其保留在俄羅斯的勢力範圍內。