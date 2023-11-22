以色列襲擊加沙致170萬巴勒斯坦人流離失所

中評社香港11月22日電／自10月7日以來，以色列對加沙地帶發動的襲擊導致170萬巴勒斯坦人流離失所。



TRT消息，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）發布的報告稱，由於以色列自10月7日起對巴勒斯坦人發動的襲擊，170萬巴勒斯坦人被迫遷移到加沙地帶各地。



報告指出，截至11月19日，共有170萬流離失所者居住在近東救濟工程處位於包括北部在內的5個城市的156個設施中，77萬流離失所者居住在中部汗尤尼斯和拉法的99個設施中。



報告提醒道，在請求以色列撤離之前，大約 16 萬流離失所的巴勒斯坦人在 10 月 12 日之前一直在加沙地帶北部的 57 所近東救濟工程處學校避難，近東救濟工程處無法到達有關學校向流離失所者提供援助和保護，也沒有關於他們的需求和狀況的信息。



關於加沙的燃料危機，報告強調，以色列在11月18日允許12萬升燃料入境，兩天就用完，允許的燃料只能滿足日常關鍵需求的一半。近東救濟工程處獲悉每兩天將交付 12 萬升燃油。



報告指出，“關於人道主義援助，截至11月19日，已有1268輛援助卡車通過拉法邊境門進入加沙，其中包括“近東救濟工程處的200輛運載食品、水、醫療用品和其他基本物資的卡車”。