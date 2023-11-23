中評關注：綠營掀蕭美琴旋風　人氣高過主帥

賴清德與蕭美琴合拍競選定裝照。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北11月23日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德與副手蕭美琴已完成參選登記，並展開新一波宣傳造勢。但若從《美麗島電子報》最新一波民調顯示，賴支持度下跌，侯友宜與柯文哲兩人因“藍白合”議題，再度拉抬聲勢。“賴蕭配”難敵“藍白合”議題紛擾的能見度。



根據《美麗島電子報》20日至21日最新一波大選民調顯示，賴清德支持度從33.7%下滑到31.8%；中國國民黨侯友宜從24.6%上升到29.6%；台灣民眾黨柯文哲從23.9%上升到27.1%。這兩天剛好是“賴蕭配”成軍，到“中選會”登記的時間。從民調趨勢來看，蕭美琴副手效應，難敵“藍白合”紛亂持續上演。



因賴清德很早就獲民進黨提名定於一尊，經過幾個月，難再掀波瀾。好不容易宣布蕭美琴擔任副手，希望衝高議題聲量，但顯然藍白紛擾不斷，就算成為民進黨口中“藍白拖”，仍讓台灣民眾非常關心，心繫進展。



賴清德宣布蕭美琴為副手後，賴陣營發出新聞稿指出多位美國、日本前官員及國際學者均對賴蕭配表達肯定，認為蕭美琴有完整的國際經驗與歷練，兩人若當選將能順利提升台灣國際合作。蕭美琴今天也要與國際媒體茶敘，主攻國際能見度，希望藉由蕭在美國擔任外交官歷練，能夠“出口轉內銷”，爭取台灣民眾的認同。



但台灣大選還是以台灣民眾觀感為主，一再強調國際宣傳，到底台灣民眾買不買單，目前還不能完全印證有具體效果，但短期內顯然無法搶過藍白陣營的大戲，是可以肯定。



自從賴清德宣布蕭美琴擔任副手後，蕭美琴在民進黨內人氣看來高於主帥賴清德，網路出現一陣風潮要力挺“台灣的美德”、“力挺美的”等標語，還刻意製作精美照片搭配標語，呼籲力挺“賴蕭配”。