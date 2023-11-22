侯：沒被通知與郭柯見面　會等到最後一刻

侯友宜22日晚間出席台南市議員林冠維之友會會員大會。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北11月22日電（記者 楊騰凱）鴻海創辦人郭台銘下午突在臉書公布21、22日與中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲通話內容，包括請柯安排三人見面。對此，侯友宜今日晚間表示，目前還沒有接到通知三人要見面，不知道在哪一個時間與地點。侯強調，誰正誰副就照15日藍白政黨協商內容，會等柯到最後一刻。



柯辦發言人戴于文今日晚間表示，若侯陣營仍糾結民調細節，將繞回原點，使三方會面淪為空談，目前沒有特別安排會面。



侯友宜今日晚間赴台南，出席台南市議員林冠維之友會會員大會並接受媒體聯訪。



是否與郭台銘董事長通話促成與柯文哲主席的三方見面？



侯友宜指出，他清楚向郭台銘表示，藍白的整合，一定要經過公開透明，並由專家來審慎檢視民調後，三個人才在公開的場合一起會面，團結所有人的力量，一起政黨輪替。不過目前還沒有接到通知，不知道在哪一個時間與地點。



侯友宜也說，民眾黨自己表示民調專家認為後續還要做討論，因此要看“柯文哲一念之間決定要不要”，把最後一哩路走完，誰正誰副就照15日藍白政黨協商的六點聲明進行，這樣可以團結所有在野力量，柯文哲要不要就一句話，他會等到最後一刻。



