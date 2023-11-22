韓聯參判研朝鮮軍事偵察衛星進入宇宙軌道

中評社香港11月22日電／韓國聯合參謀本部（聯參）22日向國防部跑口記者發送短信稱，聯參研判到朝鮮11月21日發射的所謂“軍事偵察衛星”進入宇宙軌道。



韓聯社消息，聯參表示，對飛行航跡資訊和各種情況進行綜合分析的結果顯示，衛星體進入軌道。但要判斷衛星體是否正常運轉，還需有關機構以及韓美攜手展開進一步的分析，這還需要耗費一定時間。



韓國國防部長官申源湜當天做客一檔廣播節目時就相關問題也回答稱，韓方初步判研朝鮮衛星體進入正常軌道。一級、二級、三級火箭正常分離，從速度、高度等飛行環境資訊來看，衛星體應正常入軌。雖然還需同美方交換資訊，進行最終評價，但韓方認為朝鮮衛星發射取得成功。



朝媒當天報導稱，國家航空宇宙技術總局方面向國務委員會委員長金正恩彙報稱，“萬里鏡-1”號將於12月1日起正式執行偵察任務。申源湜對此表示，這是誇大其詞。即使衛星體進入正常軌道，但要正常執行偵察任務，需要相當長的時間。



對於軍事偵察衛星能否正常發揮性能，申源湜說，通常韓國天文研究院和韓國航空宇宙研究院探測、追蹤衛星位置，美國太空司令部判研衛星是否正常運轉。這一過程至少耗時3天，最快在本週末可以掌握衛星體是否正常運轉的資訊。



申源湜還表示，與5月、8月的發射不同，此次發射取得成功歸功於俄羅斯的幫助。