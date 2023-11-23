孫文南院高雄社團領袖參訪團　抵北京交流

孫文南院組織由高雄出發的社團領袖首發參訪團22日抵達北京。(中評社) 中評社北京11月23日電／台灣孫文南院組織由高雄出發的社團領袖首發參訪團22日抵達北京交流，全團21位之中有19位首次赴大陸。孫文南院院長、中山大學公共事務管理研究所退休教授汪明生表示，兩岸統一的節奏已經出來，依循《國統綱領》劃分的三個階段：近程─“兩岸交流”、中程─“經社融合”、遠程─“民主協商”、“和平統一”、“民族復興”，眼前兩岸已步入了“融合”環節。



參訪團行程為22日至28日，將參訪北京主要景點並進行社區交流、座談等，以促進地方合作，並加強後續的民間交流。在行前舉辦的茶敍中，全團表達對於兩岸融合統一與台灣再發展的熱切期待。



汪明生表示，孫文南院的兩岸議程，明確主張“和平、民主、統好”；反對“台獨”、獨台、武統”，而今而後，就是要繼續努力喚起群眾，導引精英認知動員，讓大家都能知道、了解並認同。並且兩岸的融合統好，台灣不應只是被動，更要主動積極面對促進。



中華虹華藝術學院林愛華院長表示，要了解大陸的進步、深入文化的交流，兩岸是同根同脈一家親，應融合發展、融合統一。



中華虹華藝術學院黃建銘顧問指出，因媒體新聞的影響，兩岸資訊不對稱，唯有親身體會才能實際了解兩岸情況，而不只聽從單面人云亦云的片面之詞。



