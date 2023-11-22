普京對比西方對俄烏衝突和加沙地帶衝突的反應

中評社香港11月22日電／在G20線上峰會上，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京發表了講話；同時，與會者總結了印度擔任2023年主席國的成果。



衛星通訊社報導，普京在闡述為何世界經濟面臨壓力時指出，目前全球經濟形勢需要（集體共識決策），甚至是在整個世界範圍內需要集體共識決策，這些決策能反映大多數國際團體的主張，不僅是發達國家的，還有發展中國家的。



普京認為因世界局勢需要共識解決，他說，為了消除競爭者並獲優勢，包括使用了不公平的競爭手段。我所指的不只是破壞運輸和物流鏈以及國際結算渠道，還有國家恐怖主義行為。一個令人髮指的例子就是破壞鋪設在波羅的海海底的“北溪”天然氣管道系統。對於破壞“北溪”管道，普京指出，涉事國家犯了恐怖主義行為。



普京評論了他同仁對烏克蘭局勢表示震驚的言論，“我明白這場戰爭和生命喪失不能不令人震驚，那麼2014年在烏克蘭的血腥政變以及緊隨其後基輔政權在頓巴斯對本國人民的戰爭呢？這難道就不令人震驚了嗎？”他說，今天在巴勒斯坦加沙地帶對平民的滅絕就不令人震驚嗎？而醫生不得不給孩子做手術，做胸腹腔手術，在沒有麻醉的情況下用手術刀在孩子身上做手術，這就不令人震驚嗎？聯合國秘書長說加沙已成為一個巨大的兒童墳場，這不令人震驚嗎？世界各國領導人對聯合國秘書長關於加沙已變成巨型兒童墳場的說法“不感到震驚”。