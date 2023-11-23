中評關注：香港立法會辯論施政報告致謝議案

議員在立法會發言（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區立法會大會22日起一連三日辯論《施政報告》致謝議案致謝議案。在會議上，議員們就李慧琼議員提出的“致謝議案”發言，議案的內容為：“本會感謝行政長官發表施政報告”。議員亦就不同政策範疇向政府提出二十二項質詢，全部要求政府作出書面答覆。在22日的大會上，多位議員表示，提出的政策倡議獲政府採納，認為當局重視行政、立法關係。同時，議員表示支持23條立法，並強調應重視宣傳講解工作。



致謝議案按慣例由立法會內務委員會主席提出。一連三日的辯論分為四個環節進行，第一節主題是：貫徹“一國兩制”維護國家安全，著力提高治理水平。身兼立法會內務委員會主席的李慧琼議員在發言中表示，本屆政府第二份《施政報告》吸納了不少議員的建議，包括樓市“辣招減辣”、減股票印花稅、提出多項鼓勵生育措施包括發放新生嬰兒獎勵金等。李慧琼表示，本屆政府上任以來，不斷為促進行政立法互動交流創造機會。先由上任之初創立立法會前廳交流會溝通機制，及後又建議並獲立法會主席同意舉行行政長官互動交流答問會，促進行政立法共同團結做事。李慧琼說，樂見行政長官李家超在維護國家安全及開展愛國主義教育方面，體現了擔當作為的精神。李慧琼又指出，李家超重視與立法會的良性互動，未來一年立法會審視法案的工作仍然繁重，期望官員做好解說工作，廣泛凝聚共識，議員亦會繼續理性務實推展各項立法工作。



《施政報告》提出《基本法》23條立法目標明年內完成，議員梁美芬在發言中表示，應盡快完成歷史責任。梁美芬說，今年施政報告充分聆聽各界聲音，是“穩紮穩打、實事求是、民有所呼、我有所應”，而施政報告內有多項措施值得點讚，包括清楚提出《基本法》23條的立法時間表。她強調，社會不應忘記“軟對抗”時刻在身邊，一不留神亂的根源就會再發作。因此她“非常支持23條立法”，“完成香港一直未交的功課”。



民建聯主席、議員陳克勤表示，民建聯支持本次施政報告，並會全力配合當中措施。他說，香港已重回正軌，大家都期望提速發展經濟、追回時間，但有安全才有發展，他十分支持行政長官明確提出《基本法》23條的立法時間表。



新民黨常務副主席、議員黎棟國表示，要全面應對國家安全風險，香港須盡快履行憲制責任，就23條進行本地立法。黎棟國提到，留意到有媒體報導相關議題時，關注點在於立法應否“加辣”或“減辣”，他認為政府應適時糾正有關觀點，引導市民正確聚焦23條立法並無“辣”或“不辣”的取捨，而是考慮如何立法才能有效維護國家安全。