屯門龍鼓灘發展規劃 議員周浩鼎提三建議

民建聯立法會議員周浩鼎（中評社資料圖） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區立法會工務小組22日通過撥款，就屯門龍鼓灘發展規劃作硏究。民建聯立法會議員周浩鼎對中評社記者表示，感謝當局在龍鼓灘填海發展規劃採納了民建聯團隊倡議的意見，即強調龍鼓灘填海新造土地，必須以創造具經濟價值的新型產業為主要用途，從而為本區創造原區就業機會。就工務小組申請撥款作研究，周浩鼎和民建聯團隊提出三點建議。



周浩鼎表示，他和民建聯屯門支部團隊，在今年3月曾發表屯門西龍鼓灘發展規劃倡議書。按照民建聯團隊倡議方式，估計能為屯門區創造不少於5萬個原區就業機會。就工務小組申請撥款作研究，周浩鼎和民建聯團隊提出三點意見。首先，因應這次規劃，未來龍鼓灘新填海區將包含大量新型具經濟價值的產業，包括先進製造業及現代物流業等。周浩鼎建議當局在本次研究中，考慮除了在龍鼓灘新填海區新建跨海道路以疏導龍鼓灘路的流量外，亦應一併詳細硏究附近龍門路及皇珠路的整個交通長遠承載能力。



第二，隨著港深西部鐵路的興建，以及2030+最新鐵路規劃內接駁前海及洪水橋的鐵路，並由洪水橋向南延伸至屯門東及欣澳的一段的規劃內容；周浩鼎建議上述該段鐵路，可率先進行興建，無需等待交椅洲人工島的填海工程完成。同時，周浩鼎指出，應研究從上述該段鐵路，會否有其可行性興建綠色集體運輸系統連接屯門西，以綠色集體運輸即包括雲巴等，用作應對未來大量增長的人口。



第三，周浩鼎亦建議當局硏究在屯門西範圍的合適位置，包括內河碼頭位置或附近等，增建新型休閒漁業或遊艇碼頭，從而帶動區內高質量旅遊業，為本區帶來一定數量的基層前線原區就業機會。



