曾國衞再次呼籲選民在區議會選舉踴躍投票

立法會22日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區區議會選舉下月10日舉行，特區政府政制及內地事務局局長曾國衞22日再次呼籲選民屆時踴躍投票。他還提醒，“鄰近邊境投票站”有關安排的登記手續已經開始辦理，呼籲有意使用這項安排的選民盡早進行登記。



特區政府政制及內地事務局局長曾國衞22日在立法會會議上就《行政長官2023年施政報告》致謝議案辯論（第一節：貫徹“一國兩制”維護國家安全 著力提高治理水平）的發言中提到區議會選舉。他說，二○二三年區議會一般選舉將在今年十二月十日舉行。這次選舉是特區完善地區治理體系、重塑區議會後第一場全港性大型選舉，意義尤為重大，亦是完成將“愛國者治港”原則全面落實到特區治理架構的最後一公里。無論對特區的良政善治、長治久安，以至對市民的安居樂業、社區的和諧穩定都極為重要。因此，全政府都齊心鼓動、不遺餘力呼籲市民踴躍投票，一同選出愛國愛港、熱愛社區的區議員，為建設美好社區、服務市民而努力。



曾國衞說，新一屆區議會將重回《基本法》的初心定位，專注關心民生事務，為市民謀幸福、謀福祉。今次選舉參選人數眾多，選情激烈，共有171人競逐88個地方選區議席，以及228人競逐176個地區委員會界別議席。這399名候選人均已通過區議會候選人資格審查委員會的審查，他們有不少為長期扎根地區的人士、心懷志向的年輕人，亦有不少專業人士，包括律師、教師及工程師等。這亦顯示新選制的提名安排已充分發揮預期作用，一批愛國愛港、有志服務社區，包含不同界別、不同專業範疇的有能之士共同參與選舉。目前，各候選人正密鑼緊鼓地進行競選工程，爭取選民支持。



“現時，我們正與選舉管理委員會密鑼緊鼓進行各項選舉籌備工作，務求令選舉在確保公平、公正及誠實之餘，更是做到安全有序、高效及人性化。”曾國衞說，今年，政府亦因應各界意見，在區議會選舉中採取特別安排，在上水港鐵站附近的兩所學校設立“鄰近邊境投票站”，以便利身在內地的選民返港投票。目前，有關安排的登記手續已經開始辦理，截止日期為十二月五日下午六時。“我謹在此呼籲，有意使用這項安排的選民，請盡早進行登記。”



曾國衞表示，為鼓勵選民踴躍投票，政府早已在九月份開展各項宣傳工作，並以嶄新和接地氣的手法，包括舉辦“區選夜繽紛”、“區選Halloween”，以及近170場“區選進社區”的活動，主動走進社區，與市民“零距離”接觸，在不同區份設立展覽、攤位遊戲、“打卡”位及親子工作坊等。亦在全港各區多處懸掛大型廣告、橫額、彩旗、海報，在電視台播放宣傳短片，以及推出一系列電視專輯，如“選在區區”、“區選全面睇”及“區選小百科”等，並善用年輕一代喜愛的社交媒體廣發選舉資訊，加深大眾對新選制及新選區的認識。同時，政府官員亦紛紛拍攝宣傳短片，呼籲市民踴躍投票。“在此，我亦不厭其煩再次呼籲各位選民，請記得在十二月十日選舉日踴躍投票，一齊選出大家心儀的區議員，共同建設美好和諧社區。”