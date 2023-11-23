過去兩月勞工處收千宗補充勞工申請 涉萬人

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡22日在立法會表示，勞工處今年九月四日推出“補充勞工優化計劃”，優化“補充勞工計劃”的涵蓋範圍及運作，當中包括暫停執行該計劃下26個職位類別及非技術／低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。九月四日至十月三十一日，勞工處共收到1113宗“補充勞工優化計劃”申請，涉及申請輸入12745名勞工，當中7255名勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別。



為紓緩不同行業人手短缺問題，香港特區政府先後推出“院舍輸入護理員特別計劃”（特別計劃）、“建造業輸入勞工計劃”、以及“運輸業輸入勞工計劃──公共小巴／客車行業”。在香港特區立法會22日舉行的大會上，有議員跟進相關輸入勞工的情況。



孫玉菡表示，政府高度關注香港的人力供求情況。在保障本地勞工優先就業的前提下，政府容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業／工種的人手短缺問題。這屬有時間性的非永久措施。政府會繼續採取多管齊下的策略，包括推動培訓及再培訓、提供適切的就業支援，以及推廣科技應用以提升生產力等，應對人力短缺的問題。



根據過往“補充勞工計劃”的安排，如輸入勞工獲批的僱傭合約期超過12個月（最長為24個月），入境事務處（入境處）會先簽發為期12個月的簽證／進入許可。輸入勞工須在僱傭合約期間申請延長逗留期限以涵蓋餘下的僱傭期。孫玉菡表示，政府已檢討上述程序。根據“院舍輸入護理員特別計劃”（“特別計劃”）、建造業和運輸業輸入勞工計劃（“行業計劃”），以及“補充勞工優化計劃”獲批輸入的勞工，入境處簽發簽證／進入許可的有效期已預設為24個月或整段僱傭合約期（以較短者為準）。僱主如欲繼續聘請在職的輸入勞工，可在輸入勞工的僱傭合約期屆滿前申請新的配額／批准。相關決策局及部門會按有關計劃的規定，評估有關僱主是否仍有聘用輸入勞工的需要。



為應對安老及殘疾院舍人手不足的問題及協助業界提升服務質素，政府在今年六月推出“特別計劃”，訂定輸入護理員配額上限為7000個，包括“補充勞工計劃”下已批出並已在港工作的4000多個護理員。“特別計劃”下新增的3000個名額分批接受業界申請，至今已批出1003個配額，餘下配額將陸續批出。政府會持續檢視業界的人手需求，並適時檢討“特別計劃”的成效。