許正宇：“跨境理財通”啟動至今穩步發展

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇22日就粵港澳大灣區跨境理財通的情況回答議員提問時說，“跨境理財通”自啟動至今穩步發展。目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展“跨境理財通”業務。截至二○二三年九月底，參與“跨境理財通”的大灣區個人投資者超過60000人，計劃共錄得超過32000筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）超過73.7億元人民幣。



“粵港澳大灣區跨境理財通”（“跨境理財通”）於二○二一年九月正式啟動，“跨境理財通”下的“南向通”和“北向通”各設1500億元人民幣單邊總額度。



許正宇表示，“粵港澳大灣區跨境理財通”於二○二一年九月正式啟動，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民可跨境投資粵港澳大灣區（大灣區）內銀行銷售的理財產品。“跨境理財通”為大灣區居民提供一條正式、直接和便捷的渠道，跨境投資不同類型的理財產品，是大灣區金融發展的一項里程碑，是深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通的重要舉措。“跨境理財通”為本地財富管理行業帶來新的發展機遇，惠及香港整個金融產業鏈，令國際金融機構有更大誘因在香港投放資源進行產品開發、產品銷售及資產管理等業務，以服務大灣區內地城市的投資者。“跨境理財通”亦促進人民幣跨境流通和使用，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。



許正宇介紹，“跨境理財通”自啟動至今穩步發展。目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展“跨境理財通”業務。根據中國人民銀行統計，截至二○二三年九月底，參與“跨境理財通”的大灣區個人投資者超過60000人，計劃共錄得超過32 000筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）超過73.7億元人民幣。港澳個人投資者透過“跨境理財通”持有境內投資產品市值餘額約為2.24億元人民幣，包括約1.5億元人民幣的理財產品、約7400萬元人民幣的基金產品；內地個人投資者透過“跨境理財通”持有港澳投資產品市值餘額約為18.8億元人民幣，包括約2600萬元人民幣的投資基金、約700萬元人民幣的債券及18.47億元人民幣的存款。截至二○二三年十月底，“南向通”和“北向通”總額度使用量（包括港澳）分別超過23億3000萬元人民幣和2億5000萬元人民幣（額度使用量均以跨境匯款淨額計算）。