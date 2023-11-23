港府：深圳灣口岸日均出入境人次為疫前56%

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄22日在立法會表示，自二○二三年內地與香港恢復正常跨境交通往來，港珠澳大橋香港口岸，深圳灣口岸和香園圍管制站的日均出入境人次分別約為56000，59000及35000人次。當中，港珠澳大橋香港口岸的日均出入境人次與二○一九年疫情前相若，而深圳灣口岸的日均出入境人次為疫情前的約56%。



楊潤雄在回覆議員提問時說，香港特區政府相關部門於各陸路邊境口岸設有全面及先進的清關設施，致力為跨境旅客（包括旅行團旅客及跨境學童）及跨境車輛（包括跨境旅遊巴士、私家車及貨車）提供優質及高效的出入境清關服務。相關部門會繼續透過不同方式，包括優化管制站設施、善用資訊科技等，以進一步提升通關效率。



楊潤雄表示，港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸和香園圍管制站三個陸路邊境口岸均設有跨境巴士專用清關亭及跨境巴士（包括旅行團專巴）旅客上落專區，以分流旅客和疏導人潮。為應對旅行團於長假期或繁忙時段可能造成口岸擠塞的情況，相關部門會彈性調配人手，加開檢查櫃枱及車輛檢查通道以疏導人流，亦適時增派保安人員協助維持過關秩序，並與內地相關部門保持緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當措施，確保口岸運作暢順。



因應節日期間人流和車流增加，由海關，警務處及入境處等部門組成的跨部門聯合行動指揮中心，會於長假期期間運作，實時監察口岸現場情況，於有需要時作出迅速應變及調動。



另外，在主要的長假期前，特區政府亦會透過新聞公報及社交媒體應用程式，提供假期期間的旅客流量預測，建議市民及旅客預早計劃行程，善用人流較少的口岸，同時呼籲計劃進出香港的內地旅客和香港居民盡量於非繁忙時段過關，以減低各陸路邊境管制站於假期期間早上及晚上繁忙時間的擠塞情況。

