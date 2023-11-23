防電詐 香港3月至今攔截逾140萬可疑來電

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強22日在立法會表示，針對源自非本地的詐騙電話，電訊商自今年三月底至今攔截了超過140萬個以“+852”為開首的可疑來電。鄧炳強強調，防騙最有效的方法，是時刻提醒自己、家人和朋友保持高度警覺。市民也可多利用市面上的免費來電過濾應用程式篩選可疑電話，及電訊商提供的來電過濾服務，保障自己。



香港警方的資料顯示，本港本年上半年錄得18743宗詐騙案件，相較去年同期上升52.1%，其中約七成半為網上騙案，案件主要來自電話騙案和釣魚騙案等。在22日舉行的立法會大會上，有議員提問跟進政府打擊騙案的措施。鄧炳強表示，警方一直採用多管齊下的方法，持續透過加強執法、宣傳教育、多機構合作、情報分析及跨境合作，聯同相關政策局和部門，全力打擊各類型的詐騙案，並提高市民的警覺性。



通訊辦一直致力配合警方的執法行動，以打擊詐騙訊息。就此，通訊辦、警方及主要電訊商於去年九月初成立專責工作小組，致力從電訊服務角度研究及推出不同措施，以打擊有關騙案，實施一系列從源頭堵截的措施，包括：電訊商會根據警方提供的詐騙紀錄，攔截涉嫌進行詐騙的電話號碼及網站；通訊辦已制定《流動服務供應商管理詐騙電話的業務守則》，要求電訊商監察自其網絡及系統打出的電話，暫停出現懷疑詐騙電話的致電模式的電話號碼服務；電話卡實名登記制（實名登記制）已正式實行，有助執法機關偵查涉及使用電話卡的罪案（包括電話騙案）。通訊辦一直與電訊商協作以確保實名登記制切實執行，包括要求電訊商不時抽查及跟進核實有可疑的電話儲值卡，以協助警方打擊電話騙案。



鄧炳強表示，針對源自非本地的詐騙電話，電訊商自今年三月底至今攔截了超過140萬個以“+852”為開首的可疑來電。此外，今年五月一日起，電訊商已就來電號碼為“+852”開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，提醒用戶有關可疑來電源自香港境外，讓接電者能夠對那些源自香港境外但冒充香港號碼的來電提高警覺。至九月為止，電訊商已發出大約1 800萬個話音或文字訊息提示。政府會繼續密切留意最新騙案趨勢，向市民發放最新的行騙手法。針對冒認政府部門的詐騙電話，警方已高調宣傳政府部門不會要求接聽人提供個人或銀行資料，提高市民的警覺性。



鄧炳強說，無論如何，防騙最有效的方法，是時刻提醒自己、家人和朋友保持高度警覺。市民若收到陌生人來電，無論顯示任何來電號碼，都應該提高警惕，切勿向未經核實身分的來電者披露個人資料或轉帳金錢，以免蒙受損失。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。市民也可多利用市面上的免費來電過濾應用程式篩選可疑電話，及電訊商提供的來電過濾服務，保障自己。

