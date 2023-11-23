快評：攤牌時刻到了　藍白主戰派該想清楚

中評社快評／台灣2024大選參選登記將在24日下午5點截止，藍白合至昨晚仍無結果，也沒有正式宣布破局。明天下午5點之後，藍白合與不合，一切都成定局。合而能贏、分則全輸，攤牌時刻到了，藍白主戰派該想清楚。



郭台銘副手搭檔賴佩霞22日代郭到“中選會”領表，柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天下午也已前往“中選會”代柯領表，侯友宜方面則仍然靜悄悄。郭台銘是否選到底仍是謎，柯文哲、侯友宜都還沒有副手搭檔。類似情況在台灣選舉史上從未出現過。



藍白合詭異多變、拍案驚奇，歹戲拖棚，原因與害處無需贅言。政治講究實力、也講究利益，表面上說的各種冠冕堂皇的話，經不起檢驗，最終的結果還是要由利益和實力決定。到了這個節骨眼，很多事情的確是要講大白話，要認清現實。



不要“台獨”，和平就好，台灣很多民眾希望藍白合，因為衹有這樣才會有和平，而搞“台獨”一定會打仗。很多人提醒，藍白的共同敵人是民進黨，若藍白不合，選戰只會進入垃圾時間，再多的算計、權謀，都只是為他人作嫁衣。



《品觀點》22日公布的一份最新民調顯示，若藍白整合成功，約有15.3%賴清德的支持者，會支持侯柯配。藍白合而能贏，而且有益於台灣的前途命運。離截止登記的時間越來越近，藍白合不合，再拖也拖不過明日下午5點了。