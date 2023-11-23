鄧炳強：料有人誣蔑23條立法 準備好應戰

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月23日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強22日在立法會表示，保安局一定會根據行政長官於今年《施政報告》所訂立的目標，在二○二四年內完成23條立法。他說，已經預料到時有人會在公眾諮詢及立法的過程中，試圖誣蔑特區政府借《基本法》第二十三條立法，打壓人權和自由。“我們會做好準備，全面應戰。”他強調，在進行第二十三條立法時，會針對伺機透過惡意、甚至虛假信息抹黑立法工作的言論，主動而迅速地作出澄清，並與新聞界多溝通，亦會向國際社會清楚解說。



香港特區政府保安局局長鄧炳強22日在立法會會議上就《行政長官2023年施政報告》致謝議案辯論（第一節：貫徹“一國兩制”維護國家安全 著力提高治理水平）的發言中提到維護國家安全議題。鄧炳強說，隨著《香港國安法》的實施，香港已經遠離黑暴所帶來的最壞情況，我們已經成功將多個危害國家安全的重點人物及組織連根拔起。但社會上仍有一小撮極端分子死心不息，從事危害國家安全的行為和活動，而外部勢力亦繼續不斷干擾和抹黑特區事務，意圖危害國家安全。執法部門會繼續根據《香港國安法》及其他現有的相關法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動進行調查和執法，並加強國家安全及反恐情報收集及分析。



鄧炳強表示，保安局一定會根據行政長官於今年《施政報告》所訂立的目標，在二○二四年內完成立法。保安局正參考香港特區過去、現在與將來所面對的國家安全風險，提出政策構思，並確保立法建議是切實可行，亦具有足夠前瞻性，以應對將來可能出現的風險。“我們正檢視哪些行為是《香港國安法》和現行法例未有涵蓋的，並會參考其他司法管轄區的做法，以制定有效和務實的方案和條文，應對上述情況和風險，當中包括外部勢力干預和間諜活動。”



就有議員發言時提醒政府要做好解說工作，鄧炳強說，事實上，我們已經預料到時有人會在公眾諮詢及立法的過程中，試圖誣蔑特區政府借《基本法》第二十三條立法，打壓人權和自由。“我們會做好準備，全面應戰。我想在此重申《香港國安法》第四條明確指出香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保障香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的自由。所以，在維護國家安全的同時，市民繼續依法享有《基本法》所保障的權利和自由。”



“在進行第二十三條立法時，我們定必針對伺機透過惡意、甚至虛假信息抹黑立法工作的言論，主動而迅速地作出澄清，並與新聞界多溝通，亦會向國際社會清楚解說。我想強調我們立法針對的是實實在在危害國家安全的行為和活動，與奉公守法的一般市民的日常生活並無關係，市民大眾不必過慮。”鄧炳強說，“除了以上工作外，我們會繼續從多方面提高市民的國家安全意識，包括繼續深化《香港國安法》網上虛擬展覽的內容、舉辦各式各樣的校際比賽，以及支援香港特區國安委設置的國家安全展覽廳，和製作教材和培訓地區導師等。”