社評：中美金融合作有利雙方共同發展

中評社北京11月24日電（評論員 喬新生）中國人民銀行發布消息，根據《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》《銀行卡清算機構管理辦法》，中國人民銀行會同國家金融監督管理總局批准“萬事網聯信息技術（北京）有限公司”提交的銀行卡清算機構開業申請。2023年11月17日，中國人民銀行向萬事網聯信息技術（北京）有限公司頒發銀行卡清算業務許可證。



這是中美金融工作小組正式啟動以來，中美兩國在金融領域開展的實質性合作。萬事網聯信息技術（北京）有限公司是美國萬事達公司與網聯清算有限公司在中國境內共同發起設立的合資公司。該公司的主要業務是從事互聯網絡清算業務。美國萬事達公司是美國第二大銀行卡清算機構。此次中國批准該公司進入中國境內，被一些金融學者認為是中國金融市場開放的具體體現。不過，只要瞭解中國資金清算的發展情況，人們不難發現，中國金融市場監管機構之所以批准美國萬事達公司在中國開展業務，實際上是為中國的第三方支付金融業務拓展市場創造條件。



中國是世界上規模最大的第三方支付市場。中國電子商務企業推出的“支付寶”和“微信支付”在中國消費市場上占據半壁江山。隨著中國第三方支付業務不斷擴大，越來越多的國家選擇使用中國的第三方支付系統。但是，他們面臨的現實困難是，第一，由於中國的第三方支付系統必須和中國銀行卡捆綁在一起，如果沒有中國的銀行卡，就無法使用中國的第三方支付系統，這就需要其他國家的公民或者企業使用中國的第三方支付系統，必須在中國申請銀行卡。按照現有的銀行卡申請流程，在中國申請辦理銀行卡，需要一定的時間，而且需要身份證明。這對絕大多數外國公民和企業而言，是非常沉重的負擔。



第二，在銀行卡結算過程中，使用中國第三方支付系統進行資金結算，必須把資金轉入到中國的銀行卡，然後通過中國指定的金融機構進行外匯結算或者轉移到其他國家的銀行卡中。這對於外國公民和企業來說，就等於增加了交易環節。所以，許多在中國從事銷售業務的企業或者外國公民，通常會在中國尋找代理人，由中國代理人借助於第三方支付系統，將結算的資金通過正常的外匯管理渠道轉移到海外，而這樣一來，必然會受制於中國的金融監管系統，交易環節大幅度增加。正因為如此，許多外國企業和公民強烈呼籲，中國政府應當盡快允許自己辦理的銀行卡在中國境內使用，這樣做一方面可以在中國直接申請第三方支付系統提供服務，另一方面也可以借助於自己的銀行卡，自由地從事資金結算活動。



對於美國等一些國家提出來的請求，中國金融監管部門高度重視。此次中國金融監管機構批准美國萬事達公司在中國設立合資企業，開展銀行卡清算業務，實際上是為了滿足外國企業和公民的資金流轉需求，縮短資金清算的鏈條，解決長期困擾外國企業和公民在中國從事商業活動所產生的清算問題。



根據中國金融監管部門批准的方案，美國萬事達公司可以在中國發行銀行卡，美國萬事達公司的銀行卡可以在中國設立的合資公司申請辦理第三方支付業務。只要將美國萬事達公司銀行卡邦定在第三方支付系統中，就可以利用美國的萬事達銀行卡在中國使用第三方支付系統。這樣的制度安排，既有利於美國萬事達公司在中國發行銀行卡，同時又有利於中國第三方支付企業拓展自己的業務。這對中美雙方而言，都是有利無害的制度安排。



首先，對中國企業來說，發展第三方支付業務，應當允許美國萬事達的銀行卡與中國的支付系統捆綁在一起。將美國萬事達的銀行卡納入到第三方支付銀行系統加以監管，不僅可以擴大中國第三方支付業務範圍，使中國第三方支付系統變成全球的支付系統，提高中國第三方支付系統國際影響力，而且更重要的是，可以為各國企業和公民提供支付便利。



對絕大多數使用萬事達銀行卡的美國公民而言，今後到中國旅遊採購，可以直接使用美國萬事達銀行卡，在中國使用第三方支付系統。這對於促進中美服務貿易和貨物貿易發展具有非常重要的意義。



其次，對於美國企業來說，能夠進入中國的金融市場，在中國拓展業務，是夢寐以求的事情。只要瞭解中美貿易談判的過程和結果，人們不難發現，美國金融機構為了進入中國金融市場可謂煞費苦心。無論是在中美第一階段經貿談判中，還是在兩國金融工作小組的協商中，美國金融機構進入中國金融市場，始終是最重要的議題。之所以出現這種現象，重要原因就在於，美國是一個金融服務業發達國家，美國認為自己在金融服務業領域具有明顯的優勢，希望利用美國金融服務優勢，拓展中國市場，進而對中國的經濟產生影響。



近些年來，經過美國政府不懈努力，美國金融機構已經長驅直入，在中國開展金融業務。中國不僅批准美國金融機構在中國獨資設立分支機構，而且允許美國金融機構參與中國人民幣結算業務。此次美國萬事達公司發放的銀行卡進入中國市場，參與中國的第三方支付系統金融服務，對於美國金融機構拓展中國業務，具有非常重要的意義。可以設想，如果中國企業申請美國的萬事達銀行卡，美國金融機構不僅可以在中國這個最大的消費市場和製造業國家獲得優質客戶，而且更重要的是，一旦中國企業和中國公民對美國萬事達公司的銀行卡服務系統產生依賴，美國完全可以憑借自己在金融市場的優勢地位，通過提高存款利率降低貸款利率，繼續擴大在中國金融市場的份額，進而影響中國經濟的發展。此前美國貝萊德公司等美國資產管理公司進入中國資本市場，試圖在中國股票市場大展宏圖，但是，他們很快發現，中國股票市場上市公司控股股東更願意將自己的股份出售給美國貝萊德公司等大型客戶，而不願意在中國的資本市場與美國貝萊德資產管理公司進行對衝交易。美國貝萊德資產管理公司在中國股票市場一敗塗地。



此次美國萬事達信用卡公司在中國發行銀行卡，開展金融業務，一方面可以充分利用中國第三方支付系統，發現自己的優質客戶，另一方面也可以借助於客戶資源，進一步拓展自己的信用服務。這對美國金融機構而言，是千載難逢的機會。假如美國萬事達公司在中國的信用卡推廣成功，那麼，美國萬事達公司可以充分利用第三方支付系統，並且依托合資企業，把在中國獲得的巨額利潤成功轉移出去。這對於美國萬事達公司來說，是前所未有的重大突破。



最後，對中國政府來說，對外開放政策堅定不移。中國金融市場開放是中國對外開放的有機組成部分。雖然中國金融市場對外開放仍然面臨巨大的壓力和嚴峻的風險挑戰，但是，中國有能力控制風險，維護中國的金融主權。



中國金融監管機構批准美國萬事達公司在中國開展業務，參與中國的第三方支付系統，不僅可以增強中國第三方支付系統的國際影響力，而且更重要的是，可以檢驗中國金融領域全面開放之後抵禦風險的能力。可以非常坦率地說，美國之所以在世界各地推廣所謂的金融開放政策，就是因為他們試圖利用美國在金融市場的優勢地位，通過調整美元貨幣價格，不斷掠奪其他國家的資源。



日本是美國的重要戰略夥伴。但是，美國通過操縱貨幣市場價格，吸納了日本大量的優質資產。東京電力公司以及日本重要的株式會社都已經成為美國企業的囊中之物。拉丁美洲國家在美國金融資本的衝擊下，更是陷入萬劫不復的深淵。阿根廷大選結束，當選總統決定全面使用美元貨幣。這標誌著阿根廷已經放棄了自己的貨幣主權。中國是否應當開放金融市場，曾經成為討論的熱點話題。但是現在看來，開放中國的金融市場是大勢所趨。但是，中國開放金融市場必須吸取教訓，堅持以我為主，必須在充分利用各國資本基礎上，牢牢地把握金融市場發展的大方向。



至少從目前的情況來看，中國仍是一個金融市場相對穩定的國家。允許美國萬事達公司在中國從事銀行卡結算業務，不會對中國第三方支付系統構成嚴重衝擊，不會威脅中國的金融市場。這是因為中國已經設立了“防火墻”。一方面，要求美國萬事達公司與中國網絡公司在中國境內共同設立清算公司，以合資公司的名義在中國開展金融業務；另一方面，美國萬事達公司銀行卡與中國第三方支持系統捆綁在一起，其資金流向處於中國金融市場監管的範圍之內，任何試圖利用第三方支付系統從事洗錢犯罪活動，或者利用美國萬事達銀行卡從事非法交易活動，都將受到嚴懲。中國已經採取切實有效的措施，防範可能出現的風險。