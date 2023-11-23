減辣顯效　新客源入市

外來人才置業辣稅的“先免後征”，絕對是最有影響力的措施。（大公報） 中評社香港11月23日電／據利嘉閣地產總裁 廖偉強分析說，施政報告公布減辣至今，市民都有相當多的討論，意見亦不一。對減辣不存希望的人，當然會想得較為負面，認為今次的舉措不會為買家及投資者構成入市的誘因，簡單歸納起來，都是以下幾個論調：



大公報報導，其一是額外印花稅（SSD）將三年縮短為兩年，將會提早一年釋放大量放盤，供應增加為樓價更添壓力。其次，他們也認為買家印花稅（BSD）稅率由30%減至15%，對外地人入市沒有太大的誘因，之前願意入市的外地人，已經會透過購買公司持有的物業來免除相關稅項。此外，新住宅印花稅（NRSD）雖然由原先的15%減至7.5%，但他們認定市民不會在這個高息環境下去作投資，寧願將現金作為定期存款。



這是部分人對減辣的看法，至於筆者，也嘗試從另外一個角度去看減辣這舉措。首先，SSD將三年期縮短為兩年，的確有助一些業主實現短期內趁低換樓的計劃，不用受辣稅的束縛而錯過了“低賣低買”的機會，從而加強了換樓市場的流轉和動力。



至於調減BSD，有不少內地人其實不想透過購買公司來持有物業，反而想較為直接。今次稅項的減半，令這些客人感覺上較之前“著數”，因為來港置業的成本畢竟是低了。最後，NRSD的減半，對於一些確實需要另置一個物業，但又不想用家人的名義去購買的人來說，始終會是一大誘因；這或多或少總會增加市場的購買力。



綜觀今次減辣，外來人才置業辣稅的“先免後征”措施，絕對是最具威力。這批銳意來港發展的人，置業終於可以獲得和香港人首次買樓時同樣的待遇，不用預備一筆很大的資金來預繳稅款，來港後置業的興趣，自然比之前大得多，加上港樓價格已回落不少，作為長遠的投資保值，風險明顯較以往小。



無論大家對施政報告減辣的評價如何，筆者認為總算是個好開始，加上輸入人才逐步到位，經濟慢慢康復過來，相信香港明年的樓市走勢，必定會勝過今年。