陳昭姿爆柯承諾當選後特赦扁　柯：會解決

民眾黨2023大選參選人柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北11月23日電／列入台灣民眾黨不分區“立委”名單第三名、陳水扁醫療小組發言人陳昭姿21日表示，民眾黨2024大選參選人柯文哲親口承諾，當選後將會特赦陳水扁。對此，柯文哲昨日受訪表示，陳水扁保外就醫多久，正確不要說“特赦”，而是這案子要解決，更點名蔡英文，要處理就處理，哪有說保外就醫，站在階梯上可以演講，站在台上就不行，太荒謬，讓整個司法沒有尊嚴，這情形要解決。



陳昭姿18日先是在臉書發文，內容提及陳水扁、柯文哲與她的關係。她在21日一篇網友留言中回覆表示，三個“總統”候選人唯有柯文哲會特赦陳水扁，並稱是柯親口說“他會”，有其他網友質疑柯不敢公開宣布，陳昭姿則回“先贏再說，贏了才有權利做”，不過目前相關留言已被刪除。柯辦總幹事黃珊珊上午回應不清楚對話過程，黨內也沒討論過特赦的事情。



柯文哲22日公布民眾黨不分區名單，被問到此事，他表示陳水扁保外就醫多久，哪有保外就醫這樣，站在階梯上可以演講，站在台上就不行，正確不要說“特赦”，是這案子要解決，喊話蔡英文要處理就處理，“國家在幹嘛，太ridiculous（荒謬）了。



曾擔任陳水扁醫療小組召集人的柯文哲，過去就曾表態支持特赦陳水扁。民進黨“總統”侯選人賴清德曾說過，特赦陳水扁是他一貫的主張。但賴辦及民進黨昨天未回應此議題。