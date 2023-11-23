东北华北等地局地阵风可达9级

（來源：中國天氣網） 中評社北京11月23日電／据中国天气网报道，中央气象台11月23日06时继续发布大风蓝色预警：



预计，11月23日08时至24日08时，內蒙古中东部、东北地区西部、华北东部、山东、新疆北部和南疆盆地东南部、甘肃西部、青海西部、西藏西北部等地有5~6级、阵风7~8级的大风，局地阵风可达9级；渤海、渤海海峡、黄海大部、东海大部、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部、中东部和西南部海域等部分地区将有7~8级、阵风9级的大风。



11月24日08时至25日08时，內蒙古中东部、东北地区、山东和江苏东部、新疆南疆盆地、青海西部、甘肃西北部及西藏西部等地有5~6级、阵风7~8级的大风，局地阵风可达9级；黄海中部、东海大部、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海北部和中部、南海西南部部分海域将有7~8级、阵风9级的大风，其中台湾海峡的风力可达9级、阵风10级。



防御指南：



1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；



2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应採取措施保障交通安全；



3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；



4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。



