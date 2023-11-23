雲南啟別村：民族大團結助力鄉村振興

（來源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華網報導，初冬時節，雲南省維西縣塔城鎮啟別村已進入農閑期，但村民們並沒閑著，砌石墻、鋪道路……大家忙著提升鄉村文旅環境。



啟別村是一個納西族、藏族、傈僳族等少數民族群眾聚居的村子，也是全國鄉村旅遊重點村、中國美麗休閑鄉村。過去很長一段時間，村裡的民俗資源並未得到很好開發利用，在土裡辛勤刨食的人們也僅能解決溫飽問題。



“找到支柱產業才能帶動村子發展。”從小在村里長大的和新海是一名退伍軍人，以前在外從事旅遊業。在一次返鄉途中，他感受到家鄉的發展變化，覺得村裡有條件做精品旅遊。2018年，他回到家鄉開辦旅遊公司，謀劃著盤活村裡的特色資源。



梳理村裡的特色資源，和新海認為民族團結、特色民俗是村裡最大的特色。在啟別村，村民經常聚在一起跳鍋莊舞、熱巴舞，交流藏式手工藝、納西族民族服飾製作技藝，加之“三江並流”腹地所提供的生態資源、農業資源，能拓展旅遊內容，豐富遊客旅行體驗。



“旅遊體驗的內容有了，但精品民宿還是缺乏。”和新海說，當時村裡已有一家高端民宿，但接納能力有限，如果不能讓客人住下來，旅遊帶動能力就有限。為此，他結合村裡的自然風貌，打造了一家精品民宿，讓客人能感受田園風光，獲得獨特的民俗體驗。



和新海經營的精品民宿直接帶動了20位村民就業，他還把村內能提供民俗體驗、農事體驗、農特產品的農戶納入定制化的旅遊項目中，年帶動農特產品銷售額超過千萬元。



近年來，啟別村以特色民宿為抓手，盤活空置農舍、農家餐飲、民族文化等系列鄉村資源，將民宿與當地特色文化結合起來，特色民宿也激活了傳統農業的休閑功能，讓“民宿＋”成為民族地區高質量發展的一把“金鑰匙”。



特色農事活動、村民日常休閑歌舞內容都被納入到旅遊項目中。在各級政府支持以及和新海等人的帶動下，如今啟別村已發展民宿26家，帶動115戶群眾在家門口創業就業。



在啟別村的維西品鬆措民族文化產業農民專業合作社，年近八旬的和萬春和民族群眾一起製作熱巴、鍋莊服飾，大家有說有笑，氣氛十分融洽。和萬春一家四代人有4個民族，是村裡民族融合的代表家庭。自1962年開始製作民族服飾後，她一直傳承著民族服飾製作技藝。



“一人富不是富，大家好才是真的好。”和萬春說。為帶動周邊群眾共同增收，她把服飾製作技藝傳授給村民，還建了民族服飾展示館，讓更多的人瞭解當地民族服飾。



回憶過去，和萬春感慨萬分，小時候家裡種田的收成絕大部分要上交給土司，糧食經常不夠吃，一雙草鞋伴隨她多年。如今，糧食每年都有剩餘，餐桌上的食物也豐富了，日子也越來越好。



“民族團結為鄉村振興注入了動力。”當地幹部表示，文旅業的發展為不同民族文化提供了展示舞台，讓特色民族文化得到保護發展的同時，還帶動了當地群眾增收，更促進了民族團結。