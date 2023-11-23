協作監督提質效　“地企”聯合破難題

山東省菏澤市紀委監委與中建交通紀委聯動監督護航重大項目建設。圖為近日，該市曹縣紀委監委工作人員深入中建交通建設集團在建的雄商高鐵曹縣段項目一線，瞭解項目建設中的難點堵點，推動解決問題。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，在山東省菏澤市牡丹區人民法院，中建交通建設集團有限公司山東分公司菏澤職業學院項目原執行經理史某某涉嫌受賄、挪用公款案公開開庭審理。菏澤市紀委監委與中建交通建設集團有限公司紀委聯動開展警示教育，組織公司幹部職工現場旁聽庭審，該公司職工、菏澤職業學院項目執行經理張海洋說：“既是以前的同事，又都在菏澤建設項目工作過，讓人警醒，更讓人反思。”



史某某案的順利查辦，得益於菏澤市紀委監委與中建交通紀委開展的“地企”聯合監督。早在2021年3月，中建交通紀委就開始對史某某在項目建設中的問題進行核查，多次與其談話，但史某某不如實交代情況，並且中建交通紀委在調查措施上有所限制，案件查辦遲遲沒有取得突破。



中建交通紀委經請示中國建築集團紀檢監察組，並與山東省紀委監委案件監督管理室溝通，最終確定和菏澤市紀委監委進行協商管轄。2022年9月，菏澤市牡丹區紀委監委與中建交通山東分公司紀委開展“地企”聯合監督，聽取已掌握情況和有關工程業務的詳細介紹。



“通過分析比對銀行流水，發現一筆50萬元的資金從公款賬戶轉入史某某個人賬戶，隨後用於購買理財產品，可能存在挪用公款問題，請集團紀委幫助與史某某負責菏澤職業學院項目期間的會計、出納取得聯繫……”牡丹區紀委監委積極對接中建交通紀委，詢問有關證人，逐步掌握關鍵證據。經山東省紀委監委批准同意，牡丹區紀委監委和中建交通山東分公司紀委對史某某立案，並採取留置措施。

