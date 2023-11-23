把調研成果轉化為稅收治理效能

中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組圍繞健全稅務系統全面從嚴治黨體系、全面深化紀檢監察體制改革等內容，深入各地稅務部門調查研究。圖為近日，該組在浙江省杭州市濱江區稅務局召開稅務系統一體化綜合監督體系建設調研座談會。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記強調，要大興調查研究之風，運用黨的創新理論研究新情況、解決新問題。中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組深入學習領會習近平總書記關於調查研究的重要論述，結合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，聚焦突出問題推動組內和省級稅務機關紀檢機構深刻認識開展調查研究的重大意義，提高調查研究實效，為新征程上稅務事業高質量發展提供堅強保障。



調查研究是我們做好工作的基本功



事實是真理的依據，實幹是成就事業的必由之路。堅持一切從實際出發，是我們想問題、作決策、辦事情的出發點和落腳點。要瞭解實際、堅持從實際出發，就要掌握調查研究這個基本功。



調查研究是我們黨的傳家寶。調查研究是我們黨的優良傳統和作風，是在革命、建設、改革各個歷史時期做好領導工作的重要傳家寶。我們黨在出台重要方針政策、作出重大決策部署前，都會深入調查研究、瞭解和掌握第一手材料。黨的十八大以來，習近平總書記高度重視調查研究工作，反復強調要用好調查研究這一“傳家寶”、做好調查研究這一“基本功”，親力親為、率先垂範，調查研究的足跡遍布祖國的山山水水，提出了一系列新理念新思想新戰略，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。



調查研究是開展主題教育、教育整頓的重要內容。調查研究是謀事之基、成事之道，在新征程開啟之際又被賦予更加重要使命、擺上更加突出位置。今年年初，習近平總書記專門作出重要批示，要求結合學習貫徹黨的二十大精神，把大興調查研究作為在全黨開展的主題教育的重要內容。駐稅務總局紀檢監察組和稅務系統紀檢機構落實好習近平總書記重要指示批示精神，推動主題教育、教育整頓取得實實在在的成效，就要圍繞稅務系統全面從嚴治黨最需要關注、最需要集中力量破解的難題深入調研，使調查研究成為轉變工作作風、密切聯繫群眾、提高履職本領、強化責任擔當的重要抓手。



調查研究是推動稅務系統全面從嚴治黨的重要途徑。調查研究是做好各項工作的基本功，是聯繫學習和工作的紐帶。作為垂直管理單位，稅務系統隊伍大、層級多、分布廣，稅務幹部違反中央八項規定精神問題時有發生，執法不公、為稅不廉、以權謀私等問題還不同程度存在。面對稅務系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢與任務，迫切需要通過調查研究來摸實情、尋對策，推動稅務系統全面從嚴治黨向縱深發展。

