郭正亮：藍白合在民調公布那天爆出致命錯誤

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月23日電／針對2024藍白合卡關，前“立委”郭正亮22日在政論節目表示，原本藍白合會成，是民調公布那一天出了事，若是有政治智慧的人在場，比如中國國民黨主席朱立倫或是馬英九，藍白合當時可能就成功了。



由馬英九推薦的政大政治系主任陳陸輝、國民黨推派的文化大學新聞系教授莊伯仲、民眾黨則推派求真民調公司總經理關智宇，3位民調統計專家17日在馬辦共同檢視11月7日至11月17日各界公布的民調結果，18日上午召開記者會公布結果。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在政論節目《下班瀚你聊》中說，原本藍白合會成，是民調公布那天出了事。據他瞭解，那天除了民調專家，就衹有國民黨智庫副執行長凌濤和馬英九一位助理在場。後來藍白雙邊僵持不下，國民黨判讀5比1，民眾黨判讀3比3。這時如果是有政治智慧的人，比如朱立倫或馬英九在現場，可能就不公布民調了。隔天再請柯文哲直接到馬辦，雙方直接見面，如果這樣做，藍白合就會成功。然後對外宣布，稱結果是3比3，柯文哲相忍為國願意當副手。



郭正亮指出，結果那天，因為馬英九、朱立倫兩人都有任務，結果公布民調。民眾黨代表、求真民調公司總經理關智宇沒辦法決定，就打電話回去問，最後黃珊珊就聽說，他們要公布5比1，整個脾氣就起來了。結果隔天，某人還開記者會說限24小時答覆，就整個爆發了。