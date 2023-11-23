協力推動城市公交可持續發展

（來源：新華社） 中評社北京11月23日電／據人民日報報導，城市公交與老百姓的日常生活密不可分。作為綜合交通體系的重要組成部分，發展城市公共交通，不僅是提升城市居民生活品質的有效舉措，也是促進交通可持續發展的重要方面。



近年來，隨著城市軌道快速成網、私人汽車加速普及以及電動自行車日漸風靡，公眾出行習慣發生變化，城市公共汽電車競爭力相對不足，客流出現下滑。客運量降低，加上各地城市公交長期執行低票價政策，公交企業收入明顯減少，經營困難進一步加劇，引發社會關注。



城市公共交通具有鮮明的公益屬性，屬於基本公共服務。落實運營補貼補償政策，完善價格機制，加強規劃引領和用地保障，改善設施條件，關心關愛從業人員……不久前，交通運輸部等9部門聯合印發《關於推進城市公共交通健康可持續發展的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出5方面15項具體舉措，為化解城市公交經營困境、推進城市公共交通健康可持續發展注入信心動力。



新形勢下，儘管城市出行服務供給日益多元化，但受能源、資源、環境等約束影響，公共交通在城市交通體系中的主體地位不會改變。持續推進公共交通建設這項民生工程，滿足出行需求，有利於維護社會公共利益。同時，提高城市公交覆蓋率和服務水平，將有效降低小汽車通行總量，有助於緩解城市交通擁堵，減少居民出行碳排放、促進綠色出行，推動城市交通綠色低碳轉型。



推動城市公共交通的可持續發展，“有形的手”需持續助力。政府購買公交企業的服務提供給公眾，是保障人民群眾日常出行的重要舉措。如果資金不到位、不及時，公交企業運營便會難以為繼。穩固城市公交發展基礎，就必須壓緊壓實地方政府發展城市公共交通的主體責任，確保及時足額撥付相關資金。此次《意見》將落實運營補貼補償政策擺在首要位置，提出因地制宜建立並實施城市公共汽電車企業運營成本核算和補貼補償制度，就是為了以真金白銀的投入，支持公交行業更好服務公眾。



發展城市公共交通，也要靠企業主動作為。不斷提升公交的吸引力和競爭力，變外部“輸血”為內部“造血”，才能化解運營困境，實現健康發展。面對客流下滑挑戰，不少地方主動應對、積極探索。在山西臨汾，運營企業創新開通微循環公交線路，配置小型公交車並開進社區，增加了公交客流；在山東濱州，公交公司面向大型會議、體育賽事等推出特色服務線路，通過延展服務範圍，拓展增收渠道。從保障公交優先通行到改善場站設施條件，從開通多種定制線路到利用閑置設施開展商業服務……用好用活政策、推進多元增收，著力提升服務能力和水平，公交企業就能增強自身發展動能。



發展公共交通是現代城市發展的方向。近年來，我國堅持公交優先發展戰略，城市公共汽電車線路數和車輛數持續增長、車輛裝備不斷提檔升級，共同為城市公共交通轉型發展奠定了堅實基礎。如今，行業可持續發展的路線圖已然繪就，不少城市公交探索成功案例不斷湧現。期待在政府、企業和公眾的協同努力下，未來的城市公共交通能夠呈現更豐富多元的面貌，更好滿足人民群眾美好出行需要。