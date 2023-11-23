丁薛祥會見“港澳青年看祖國”

11月22日下午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京人民大會堂會見“港澳青年看祖國”各界港澳青年代表交流團，同他們合影留念並座談交流。（來源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥22日下午在人民大會堂會見“港澳青年看祖國”各界港澳青年代表交流團，同他們合影留念並座談交流。



丁薛祥表示，習近平總書記對港澳青年飽含深情、寄予厚望，希望廣大港澳青年厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成長為可堪大任的棟梁之才。港澳青年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。大家要深刻認識國家和世界發展大勢，切實增強民族自豪感和主人翁意識，在新時代展現出新擔當、新作為、新氣象。加強對國家和民族歷史的學習，用實際行動詮釋家國情懷，讓愛國在港澳青年中蔚然成風。始終在大是大非面前做到立場堅定，維護國家主權、安全、發展利益，做推動“一國兩制”行穩致遠的生力軍。積極融入國家發展大局，珍惜大好年華，追逐夢想，努力打拼，在強國建設、民族復興新征程上唱響青春之歌、書寫精彩人生。



港澳青年代表踴躍發言，分享到祖國內地參訪交流的體會，一致表示要傳承愛國愛港愛澳優良傳統，強化使命擔當，積極參與國家建設，講好當代中國故事，講好“一國兩制”成功實踐的香港故事、澳門故事，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。



今年以來，“港澳青年看祖國”主題交流活動推動16.5萬人次港澳青年到內地交流。“港澳青年看祖國”各界港澳青年代表交流團由150名參加過主題交流活動的代表組成。



夏寶龍參加會見。