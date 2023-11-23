港首隻沙特ETF下周掛牌　捕捉中東機遇

富時沙特阿拉伯指數，包含56家大中型市值沙特交易所掛牌股票。（大公報） 中評社香港11月23日電／香港首隻投資沙特交易所上市股票的ETF產品“南方東英沙特阿拉伯ETF（下稱沙特ETF 02830）”將於本月29日掛牌。沙特ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數（淨總回報），提供港元櫃台及人民幣櫃台（82830），讓散戶直接以人民幣買入ETF。沙特ETF持股包括港人熟悉的沙地阿美。值得注意的是，鑒於現有滬深港通條款，沙特ETF暫時不會加入港股通投資範疇。



大公報報導，香港與中東國家持續加強資金連結，但本地投資者要捕捉中東國家經濟發展紅利，往往只能通過傳統互惠基金。然而，在不久將來，港交所將迎來首隻投資中東地區國家股票的ETF產品。南方東英資產管理公司計劃本月29日推出沙特ETF，該ETF產品追蹤富時沙特阿拉伯指數（下稱富時沙特指數），該指數包含56家大型及中型市值沙特交易所掛牌公司，而按公司市值分配在指數內的權重比重。



追蹤富時沙特指數



富時沙特指數最大持倉是Al Rajhi Banking ＆ Investment Corp，截至10月底止，占指數比重12.67%；至於港交所（00388）一直希望能夠來港上市的沙地阿美，占指數比重9.88%；沙特國家銀行（The Saudi National Bank）占指數比重9.42%。正因為涵蓋多只重磅金融股，金融行業占富時沙特指數比重高達41.78%。有沙地阿美撐場，能源行業占指數比重達11.36%。



雖然在滬深港通條款下，沙特ETF暫時不會加入港股通投資範疇，但沙特ETF同時設有港元櫃台及人民幣櫃台，讓散戶可以選擇使用港元或人民幣購買該ETF產品。為做到平易近人，沙特ETF每手交易僅10個單位。費用率方面，全年經常性開支比率估計為1.20%。



每年12月酌情派息



投資者可能會關心ETF派息政策，每年12月由沙特ETF的基金經理酌情厘定派息。值得留意的是，分派可從資本中支付或實際從資本中支付，但這樣會減少資產淨值。不論港元櫃台或人民幣櫃台，都會以港元作出分派。翻查富時沙特指數資料，指數股息率為3.57厘。



雖然暫未知道沙特ETF未來投資回報績效，但觀察富時沙特指數，截至今年10月底的3年期，總回報達正45.8%；過去12個月，總回報為負9.2%；今年首10個月回報為正0.8%。



順帶一提，投資者需要對沙特交易所稍作瞭解。沙特交易所成立於2007年，是沙特唯一獲授權的證券交易所，交易日為星期日至星期四，有別於港交所的星期一至星期五。每手最小可買1股。沙特交易所由主板市場和平行市場組成。主板市場是沙特交易所的旗艦市場，有200多家上市公司掛牌。沙特交易所主板市場的關鍵指數是Tadawul全股票指數（TASI），追蹤主板市場上所有上市股票的表現。平行市場是2017年推出的平行股票市場，上市要求較寬鬆，平行市場的投資僅限於合資格投資者。