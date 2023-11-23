將政黨輪替？游錫堃：希望鐘擺效應還沒到

游錫堃。（中評社 資料照） 中評社台北11月23日電／民進黨2024大選候選人賴清德和副手蕭美琴已完成參選登記，“賴蕭配”正式成軍。“立法院長”游錫堃今日上午接受廣播節目訪問，被問到2000年陳水扁執政8年，馬英九執政8年，現在蔡英文執政8年，那這次是不是就要政黨輪替？游錫堃說，一般大家知道民主政治會有鐘擺效應，鐘擺有的比較慢有的比較快，當然希望這次鐘擺還沒有到。



根據《中時新聞網》報導，游錫堃21日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪坦言，一般大家知道民主政治會有鐘擺效應，一定要非常努力，鐘擺效應有的連續執政二十年也可能，鐘擺有的比較慢有的比較快，所以站在民進黨員身分來說，當然希望這次鐘擺還沒有到。



游錫堃說，如果理性來比較，是有進步的，但是選舉除了理性外，有很多是感性。主持人追問，對於民進黨2024候選人賴清德和副手蕭美琴的評價如何？游錫堃表示，這消息之前就傳出來，很多人都期待成真，公布以後看的出來大家不會震驚，但是會振奮，看到民進黨支持者是振奮，期待果然成真，有他就是加分效果。



游錫堃表示，所以很苦戰就是這樣，因為有的人會認為你的政績很好應該可以當選，但是英國首相邱吉爾帶領英國人民奮勇抗戰，打敗了法西斯，結果落選了，你的政績很好不一定民眾就會接受，因為民眾會有感性的一面。