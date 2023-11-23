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敘利亞軍方：以色列空襲敘首都周邊地區
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2023-11-23 11:12:03
11月22日，敘利亞大馬士革附近遭以軍襲擊後冒起濃煙。（來源：新華網）
中評社北京11月23日電／據新華網報導，敘利亞軍方22日發表聲明說，以色列當天下午對敘首都大馬士革周邊地區發動空襲。
聲明說，22日15時15分許，以色列自其占領的戈蘭高地方向，對大馬士革周邊地區發射2枚導彈。敘防空系統攔截並擊落其中1枚導彈。襲擊造成部分設施損毀。聲明未提及人員傷亡情況。
2011年敘利亞內戰爆發後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘境內目標。敘利亞和伊朗政府均否認伊朗在敘有駐軍。
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