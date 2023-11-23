哈馬斯宣布停火開始時間　多國敦促全面落實

11月22日，人們在加沙地帶南部城市拉法的建築廢墟上實施救援。在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就交換被扣押人員和加沙地帶停火4天達成協議後，哈馬斯政治局成員穆薩·阿布·馬爾祖克22日表示，加沙地帶將於當地時間23日上午10時起停火。（來源：新華社） 中評社北京11月23日電／據新華網報導，在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就交換被扣押人員和加沙地帶停火4天達成協議後，哈馬斯政治局成員穆薩·阿布·馬爾祖克22日表示，加沙地帶將於當地時間23日上午10時起停火。



多國對臨時停火協議表示歡迎，敦促各方確保協議得到全面落實，推動盡快徹底結束衝突，並且基於“兩國方案”開啟公正、持久的巴以和平進程。



馬爾祖克22日在接受卡塔爾半島電視台連線採訪時表示，加沙地帶將於當地時間23日上午10時起停火。一名要求匿名的巴勒斯坦消息人士在接受新華社記者採訪時確認了上述消息。馬爾祖克表示，哈馬斯未來將釋放的50名被扣押人員絕大多數持有外國護照。哈馬斯和以色列雙方同意加快裝載人道主義救援物資的車輛進入加沙地帶“所有地區”。



埃及總統塞西在社交媒體發表聲明說，他對埃及、卡塔爾等國在以色列和哈馬斯之間開展調解並取得成功表示歡迎。他強調，埃及將繼續為達成最終和可持續的解決方案而努力，實現正義、和平，並保障巴勒斯坦人民的合法權利。

