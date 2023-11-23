民眾黨：柯文哲保持最大善意　盼三方坐下談

民眾黨主席、2024參選人柯文哲23日上午抵達鴻海創辦人郭台銘位於信義區的豪宅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲23日上午10點24分抵達鴻海創辦人郭台銘位於信義區的豪宅。中國國民黨2024參選人侯友宜則前往馬英九基金會等候，郭、柯、侯三人下午有望會面。



柯辦發言人戴于文23日表示，柯文哲保持最大善意，本希望早上三方能坐下談，但因侯有行程，時間不等人，柯、郭先行會面。



至於下午是否會郭、柯、侯三方在馬辦會面？戴于文並未正面回應，僅說，“我們保持最大彈性，只要侯友宜願意，三方就能坐下來談”。



據瞭解，柯文哲23日帶民眾黨競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修、發言人陳智菡一起到郭台銘家中。



戴于文23日上午受訪表示，柯文哲從整合談判到現在，都保持最大善意及最強的誠意。今天早上柯文哲特別與郭、侯聯繫，希望今天早上三方可以坐下來，好好針對政黨輪替的目標，找出最可以接受的方案。但可惜的是侯另有行程，只是時間不等人，柯、郭上午就會先行見面。



戴于文說，民眾黨抱持友善的態度，因此今天整天的行程都是內部會議，只要侯友宜願意、時間確定下來，馬上就可以調整行程，達成三方候選人可以坐下來談的會議。



媒體追問，侯友宜已準備好副手人選因應，柯文哲副手人選是否確定？戴于文指出，民眾黨還未確定副手人選，時間緊迫，該準備的還是會準備。若最後無法談成，柯文哲當然會以“總統”候選人的身份去登記參選。



依據“中選會”公告，11月20日至24日受理候選人登記申請。目前民進黨賴清德、蕭美琴已完成登記參選，黃珊珊、郭台銘連署參選副手賴佩霞則在22日下午領表。