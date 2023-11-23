中韓雙方交接第十批在韓志願軍烈士遺骸

11月23日，在韓國仁川國際機場，中國人民解放軍禮兵（左）從韓方接過中國人民志願軍烈士棺椁。（來源：新華網） 中評社北京11月23日電／據新華網報導，根據中韓雙方達成的共識，今年繼續舉行在韓志願軍烈士遺骸交接活動。2023年11月23日上午，中韓雙方在韓國仁川國際機場共同舉行在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式。中國退役軍人事務部副部長常正國、駐韓國大使邢海明和韓國國防部次官金善鎬等相關部門負責人出席儀式。中韓雙方代表現場簽署交接書，確認交接25位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及相關遺物。邢海明為志願軍烈士棺椁一一覆蓋國旗，中方舉行悼念儀式，中國人民解放軍儀仗司禮大隊禮兵護送烈士棺椁登上解放軍空軍專機，烈士英靈將回到祖國和人民懷抱。



常正國在交接儀式上表示，2014年以來，中韓雙方遵循人道主義原則，開展務實友好合作，已連續10年共同實施在韓志願軍烈士遺骸交接工作，將938位烈士遺骸接回祖國，中方感謝韓方為在韓志願軍烈士遺骸交接工作作出的不懈努力。中韓兩國隔海相望，是搬不走的鄰居、分不開的合作夥伴。面對世界百年未有之大變局，中韓兩國應秉持建交初心，堅持友好合作的正確方向，共同推動兩國關係持續健康穩定發展。中方願同韓方進一步加強溝通協調，深化友好合作，提升在韓志願軍烈士遺骸相關工作的合作水平，讓更多志願軍烈士英靈早日回到祖國。



中國退役軍人事務部、中央宣傳部、中央對外聯絡部、中央網信辦、外交部、財政部、中央軍委政治工作部等部門組成的中方交接代表團全體人員、駐韓國大使館相關人員，以及在韓中國留學生、中資企業代表等參加儀式，共同見證迎接志願軍烈士遺骸回家。韓國國防部、外交部、總統府等相關部門人員參加了交接儀式。





