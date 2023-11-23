從小儲蓄　培養孩子生活責任感

中評社香港11月23日電／大公報報導，儲蓄是理財基本功，成功人生的重要一步，因為累積的不只是金錢，更重要的是歷練“能耐”，世上有價值的東西，都需要時間等待。所以利用儲蓄鍛煉孩子“肯等待學自制”是人生最可貴的素質。放眼世界差不多所有國家教導孩子理財課時，都以儲蓄為首。話雖如此，在現今物質豐盛與快速文化下，培養小孩肯儲蓄實在不易，培養成習慣更是知易行難。



為什麼現今一代孩子不喜歡“儲蓄”？筆者認為由以下幾個原因導致：生活物質豐富，想不到有什麼東西缺乏；每當有想要的東西，爸媽都會買，得物太易；商品來得快了，孩子對事物不珍惜，自然亂花金錢。



其實，父母令孩子一生養成喜歡儲蓄的習慣，也不難，筆者建議：第一，開始時，為孩子做個“透明錢箱”並加上刻度目標線，記錄進賬過程，看到自己一直累積的成果，那份喜悅自然就會帶動儲蓄的耐力。第二，讓孩子明白，儲蓄最終極目標都是為了自己消費（夢想），只要父母在生活上買東西給孩子稍為“留手”，並告訴他，生活“想要”的東西要通過自己努力，在日常便習慣準備好用來應急的“護身錢”，讓孩子產生肯為自己夢想而持久儲蓄的好習慣。第三，用集貼紙觀念，鼓勵用錢箱儲蓄習慣。10歲前，孩子在家錢箱裡的儲蓄有獎勵，例如每次儲到20元就獎勵一張貼紙，集合10張就獎勵孩子在買東西時資助10元，如此類推，猶如銀行存錢有利息。到11歲，就走進銀行正式開立儲蓄戶口，到時亦有銀行利息了。



儲蓄可以培養孩子從小追夢圓夢，培養孩子的生活責任感，讓孩子明白“等奇跡不如靠自己”的道理。