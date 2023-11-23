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“交通＋”打造鄉村振興新引擎
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2023-11-23 11:13:20
（來源：經濟參考報）
中評社北京11月23日電／據經濟參考報報導，文化和旅遊部、交通運輸部、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局、國鐵集團近日聯合印發通知，公布了第一批交通運輸與旅遊融合發展典型案例，遴選出十佳案例10個、典型案例36個。
修一條路、造一片景、富一方百姓。近年來，我國聚焦鄉村振興和產業發展，大力發展“交通＋”模式，推進農村公路與沿線配套設施、產業園區、旅遊景區、鄉村旅遊重點村一體化建設，因地制宜推動農村客貨郵融合發展，大力發展“路衍經濟”，為全面推進鄉村振興打造新引擎。
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