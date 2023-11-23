中評社北京11月23日電／網評：拓展青年科技人才創造空間



來源：經濟日報 作者：趙恒春



作為我國科技創新發展的生力軍，青年科技人才是實現高水平科技自立自強的重要支撐。前不久，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步加強青年科技人才培養和使用的若干措施》，明確要求把培育國家戰略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，給予青年科技人才更多的信任、更好的幫助、更有力的支持，支持其挑大梁、當主角，造就規模宏大的青年科技人才隊伍。



青年科技人才創新意識強、創新思維活，對其培養使用至關重要。數據顯示，國家自然科學獎獲獎者成果完成人的平均年齡低於45歲；國家重點研發計劃參研人員中，45歲以下占比達80%以上；北斗導航等重大戰略科技任務的不少項目團隊平均年齡是30多歲。培養用好青年科技人才，對加快實現高水平科技自立自強，建設重要人才中心和創新高地具有重要意義。



加強青年科技人才成長全鏈條的體制創新。充分發揮基本科研業務費對開啟青年科技人才職業生涯的重要作用，逐步擴大基本科研業務費對青年科技人才的支持規模，優化對青年科技人才在決策咨詢等方面的支持力度，鼓勵青年科技人才在重大科技項目中挑大梁、擔重任。引導青年科技人才積極投身科技改革和成果轉化新機制建設，推動創新成果向產業、企業轉移轉化，努力將更多創新成果轉化為產業活動和效益，服務經濟社會高質量發展。積極搭建高水平國際交流平台，支持青年科技人才更廣泛地參與國際交流與合作，形成多層次、多渠道的青年科技人才培養機制。



完善青年科技人才評價獎勵體系。堅持“破五唯”和“立新標”並舉，全力推動科技人才培養變頻調標。鼓勵指導用人單位落實主體責任，建立以信任為基礎的人才使用機制，推行技術總師負責制、經費包幹制、信用承諾制，做到不論資歷、不設門檻，大膽賦予青年科技人才更多的人財物支配權和技術路線自主權，為其提供寬鬆的創造空間和容錯空間。重點抓好評價考核等基礎制度改革，根據自身職責、定位、使命構建符合人才成長規律的評價體系，使青年科技人才不受科研壓力、職稱評選、經費使用等因素束縛，健全工作體系和配套制度，營造有利於優秀青年科技人才脫穎而出的良好微生態，提升青年科技人才培養使用能力。



優化青年科技人才服務保障機制。有關部門要樹立人才是科技創新主體、人才是戰略根基的意識，將青年科技人才工作納入本地區經濟社會發展、人才隊伍建設總體部署，建立多元化投入保障機制和常態化聯繫青年科技人才機制。採取適當方式提高職業早期青年科技人才薪酬待遇，可採取股權、期權、分紅等激勵措施構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制。持續推進青年科技人才減負行動，提升信息化服務水平，簡化事務性工作流程，為青年科技人才將工作重心放在科技創新上提供支持。重視解決青年科技人才面臨的實際困難，在住房、子女入學等方面給予更多保障，最大限度地為青年科技人才加快成長和更好發揮作用創造良好條件。