在馬辦等柯　侯：從這裡開始就從這裡結束

侯友宜在馬英九辦公室外接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月23日電（記者 楊騰凱）台灣2024大選參選登記24日截止，中國國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲的整合仍懸而未決。侯友宜今日上午表示，已經透過電話和柯文哲約好在馬英九基金會辦公室見面，我們從這裡開始，就在這裡結束，不需要換見面地點。



至於有沒有要邀請鴻海創辦人郭台銘一起來？侯友宜沒有回答。



侯友宜競選辦公室今日上午發布聲明表示，侯收到柯的簡訊盼雙方今天碰面，侯要求見面地點在馬英九辦公室。侯友宜已於10時55分抵達馬辦，陪同者還有國民黨主席朱立倫核心幕僚，國民黨副秘書長江俊霆。



侯友宜到達馬英九基金會辦公室後，簡短接受媒體訪問。



有收到柯文哲簡訊希望見面，會在馬英九辦公室等到什麼時候？



侯友宜指出，剛剛我在在電話中有和柯文哲說，就在馬英九辦公室見面，他說好，那我怕他回去想一想會不會又改變，我還是在這個地方，原本就在馬辦還有一些問題沒解決，我們就在馬辦把這些相關問題釐清，再繼續往前走。



侯友宜表示，我會等柯文哲，這是我們面對藍白合作最誠懇，最友善的態度，我們要展現出來。



但是柯文哲辦公室聲明表示，柯文哲並未允諾要去馬辦，希望可以尋找第三地，如果第三地的話，侯友宜會配合嗎？



侯友宜表示，其實已經講好了就在這個地方，非常方便，你幹嘛還要換地方？馬英九辦公室也是我們開始的見證人，就回到馬辦把事情講清楚就好，這個很單純，不需要換地點，地點沒那麼重要，重要是大家坐下來面談。



侯友宜表示，我相信柯文哲也會來的，因為既然電話也通過了，從這裡開始，就從這裡結束。



侯友宜表示，馬英九隨時樂見我們兩個攜手合作。



副手準備了嗎？



侯友宜指出，我現在最重要的還是要和柯文哲兩個好好面對面談一談，我們約好兩人就在這邊見面。