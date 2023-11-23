富權：民進黨“不分區”名單悖逆跨世代理念

中評社香港11月23日電／澳門新華澳報23日發表富權文章：民進黨“不分區立委”名單悖逆“跨世代”理念。以下為文章內容。



在六個有權直接提名“不分區立委”候選人名單的政黨中，民進黨是最早公佈“不分區立委”提名名單的，但卻最具爭議性的。而且不但是在黨內受到負面議論，即使是在黨內也是充滿爭議，其爭議性大到在民進黨中執會開會討論通過“不分區立委”名單時，“正國會”六席中執委因為拒絕為這份“不分區立委”名單背書，而集體缺席中執會。這與出席國民黨中央委員會會議的中央委員，以全部候選人過半票數通過名單，形成了鮮明的對比。



本來，民進黨中執會通過的“不分區立委”提名名單，就是一份在政治組部分黨內派系分贓的名單，似乎是各個主要派系都有代表人物，但為何“正國會”中執委卻認為該名單的安全位置中沒有其派系的代表人物呢？這是因為，黨主席賴清德的人馬及黨中央選對會認為，再次獲得提名並安排在安全名單內的游錫堃，是“正國會”的創立者及精神領袖，因而就是“正國會”在“不分區立委”安全名單中的代表，而且排在第十四位的王義川，也是屬於“正國會”，雖然不是位於安全位置，但因排序較前，在由“不分區立委”請辭時，就可以遞補進入“立法院”。但“正國會”中執委卻認為，游錫堃是“立法院長”，依例已經不再參加黨內派系活動，因而不能算是“正國會”的代表。



由於在民進黨內，“正國會”與“新潮流系”是最大的兩個派系，而且也是針鋒相對的派系，而賴清德作為“新潮流系”的骨幹成員以至是“南流”的領袖，因而就很容易被“正國會”視為其籍著協調安排“不分區立委”提名名單之機，“整蠱”“正國會”。實際上，在“不分區立委”提名名單中，屬於“新潮流系”的人員有點偏多，因而“正國會”更不服氣。



民進黨確定“不分區立委”提名名單提足“不分區立委”的三十四個議席名額，但由於民進黨執政八年積累民怨，再加上民眾黨、時代力量和基進黨瓜分民進黨的青年選票，因而估計只能當選十至十二席，少於本屆的十三席。而排在前十六位的人選有：林月琴（靖娟基金會執行長）、沈伯洋（台北大學犯罪學研究所所長）、張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長）、洪申翰（（“立委”，綠能環境領域）、羅美玲（“立委”，新住民領域）、游錫堃（“立法院長”）、範雲（“立委”，性別平權領域）、柯建銘（“立委”，黨團總召）、沈發惠（“立委”，“新潮流系”）、莊瑞雄（“立委”，“英系”）、林楚茵（“立委”，“湧言會”）、郭昱晴（台灣袖珍藝術家、演員、作家）、王正旭（HOPE癌症希望基金會董事長）、王義川（台灣智庫策略長，“正國會”）、陳培瑜（“立委”，親子教育）、陳俊翰（“中研院”法學所博士後研究學者）。

