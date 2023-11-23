澳豐基金吸金千億　李登輝家族慘賠5.5億

李登輝的女兒李安妮。（中評社 資料照） 中評社台北11月23日電／在台灣銷售多年的澳豐金融集團旗下基金，以8%報酬率吸引投資人，2022年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢，不少上市櫃公司及投資人受害，包括李登輝家族被坑殺新台幣5.5億，另外萬海集團、日商DHC和蘇有朋等藝人、都是苦主。



李登輝家族這筆錢是由女兒李安妮打理。李登輝2020年7月過世之後，李安妮即安排現年97歲的母親曾文惠搬離翠山莊寓所住到她家，引發李媳婦張月雲和孫女李坤儀不滿。



媒體報導，澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）登記於地中海島國賽普勒斯，旗下基金以匯率套利型商品為主，聲稱每年報酬率平均可達8%，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市櫃公司及投資人受害。



掌握新台幣近千億規模澳豐金融集團，在今年5月底倒閉後，全台超過1.3萬投資人受害，被指為首腦的澳豐金融集團負責人董身達當時還喊冤，自己只是掛名人頭，幕後黑手是旭暉金融集團（EASTHILL）主導。



最大苦主就是李登輝家族、萬海與DHC，初估金額高達9億元，他們全都是“兆富財管顧問”協理、業績女王梁寶華的客戶。



其中，李登輝的女兒李安妮，在2006年認識梁寶華，一開始粱寶華建議買“兆富”保證獲利1成的產品，李安妮考慮後就先投下58萬美元（新台幣1830萬元），經過投資3年後，發現總報酬達到3成。李安妮則是先全部贖回，再加碼投資澳豐旗下的其他商品，還找來姊姊、丈夫、兒子一起投資，最後慘遭詐騙新台幣約5.5億元。



“金管會”證期局副組長黃超邦強調，澳豐基金不是合法登記的境外基金，檢調單位已經立案，並且積極在偵辦當中。



“金管會”強調，目前檢調正在偵辦，澳豐案進入清償程序，但跨海詐騙要追討，只怕沒那麼容易。