中評社北京11月23日電／網評：吸引鄉村青年 壯大村醫隊伍



來源：人民日報 作者：楊彥帆



“每當看到村民服用我開的藥後病情好轉，就特別開心。”在浙江省湖州市安吉縣天荒坪鎮橫路村衛生服務站，95後村醫潘愫愫為村民診療時與記者分享從業感受。去年底，潘愫愫取得鄉村全科執業助理醫師資格證後，便回村服務。問起為何願意扎根鄉村，她笑盈盈地說：“我在橫路村長大，小時候醫生用針灸給我治病，想著以後當個醫生。現在實現了夢想，離家又近。”



在安吉，變化顯而易見。曾經關門數年的村衛生服務站重新啟用，越來越多像潘愫愫這樣的青年成為村醫。這得益於安吉2018年開始探索的“中醫師承定向培養”模式：選拔當地農村青年，撥專款、配師父、給編制，完成4年培訓後回村行醫。安吉的實踐，為解決鄉村醫生“青黃不接”難題提供了思路。



充實鄉村醫生隊伍，關鍵在於吸引人才。近年來，從開展衛生人才“縣管鄉用、鄉聘村用”政策，到實施大學生鄉村醫生專項計劃，各地採取一系列務實舉措，致力於培育壯大鄉村醫生隊伍。在基層，年輕村醫職業落差大、崗位認同度不高等問題依然存在。採訪時，一位相關負責人感慨：“壯大村醫隊伍，不僅要解決待遇問題、吃住問題，還有生活習慣、人文環境融入的問題。”正是在這個意義上，“中醫師承定向培養”模式專注從當地選拔熱愛中醫藥、有志於村醫事業的青年，實現了育人、用人、留人的統一。



搭平台、建機制，培養村醫要增強系統思維，從培訓、上崗、執業等方面統籌安排。“中醫師承定向培養”模式，要求學員接受4年培訓，理論學習、師承學習、醫院輪轉實習缺一不可。學員在取得傳統醫學師承出師證和鄉村全科執業助理醫師資格證、定向回到村級衛生服務站後，還需要為他們解決人事編制、薪資待遇等問題。目前，安吉30名取得鄉村全科執業助理醫師資格人員已納入事業編制人員管理。加大支持保障力度，落細落實待遇保障與激勵政策，才能讓鄉村醫生多一些職業認同感、獲得感。



搭事業舞台、暢晉升平台，人才自會聚集。如今，潘愫愫每周都抽出時間到安吉縣中醫醫院跟師抄方。提供更多培訓、進修等機會，既能提高村醫專業能力和實踐技能，也有利於拓寬其職業發展空間，更好服務群眾。未來，職稱評定政策能否跟上、扶持措施能否持續，都事關建好長效機制。形成育人、用人、留人的良性循環，就能有效減少人才流失，更好激發基層醫療隊伍的活力。



健全完善鄉村醫療衛生體系，是築牢億萬農民群眾健康的“第一道防線”，也是全面推進鄉村振興的題中應有之義。從實踐來看，一些地方通過優質資源下沉、上下聯動，著力提升基層衛生服務能力。比如，鄉村醫生可在醫共體、醫聯體平台的幫助下，提升專業技能、共享醫療資源。這說明，發展鄉村醫療衛生事業，人才只是一方面，還應多措並舉、整合資源，推進縣域內醫療衛生服務一體化，織牢城鄉基層醫療衛生服務網。



黨的二十大報告提出：“發展壯大醫療衛生隊伍，把工作重點放在農村和社區。”與年輕村醫們交談，記者真切感受到蓬勃的朝氣、奮進的動力。推動更多強基層、惠民生的政策舉措落地見效，讓村醫在廣袤的鄉村舞台上盡展才華，健康中國建設將邁出更堅實的步伐。