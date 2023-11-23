“5G＋智慧旅遊”協同創新蓬勃發展

進入冬季，寧夏銀川市興慶區農業高科技智慧示範園區花卉生產區內一派忙碌景象，盆栽花、鮮切花等各色花卉的生產、銷售逐步進入旺季。圖為工作人員在寧夏銀川市興慶區農業高科技智慧示範園區花卉生產基地進行花卉育苗工作。（來源：新華社） 中評社北京11月23日電／據經濟參考報報導，在各界共同努力下，文化傳承插上科技“翅膀”。近日，文化和旅遊部資源開發司、工業和信息化部信息通信發展司發布關於第一批5G＋智慧旅遊應用試點項目的公示。這些項目中，有的構建智慧旅遊發展新基礎，有的探索智慧旅遊發展新模式，各地不斷豐富智慧旅遊新產品和優質服務，讓人們在旅途中借助科技的力量，更好地感悟和傳承文化。



“5G＋智慧旅遊”供給豐富



今年11月初，我國國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”在上海正式命名交付，將於2024年1月1日開啟商業首航。總噸位13.55萬噸，長323.6米，寬37.2米，搭載107個系統，包含2500萬個零部件，2125間客房，可容納乘客5246人，面積4萬平方米的生活娛樂公共區域……“愛達·魔都號”猶如一座“海上現代化城市”。



據中國電信上海公司相關負責人介紹，過去不少郵輪搭載的是早期的2G GSM系統，遊客在郵輪上無法享受到暢快的網絡和豐富的應用。為了提升遊客和船員的郵輪數字化通信體驗，上海電信在郵輪上部署了輕量級5G核心網，實現本地分流、算力部署及超低時延能力，節省衛星回傳帶寬。



“由於在航行過程中依然會受到衛星帶寬資源、衛星信號和終端設備等因素的影響，賓客在船上所體驗的互聯網上網速度仍將有別於陸地，上海電信與郵輪運營團隊將根據賓客的需求，不斷優化網絡環境，逐步提供基於郵輪本地無線局域網絡內的影視、音頻、遊戲等多元內容服務，打造豐富多彩的海上娛樂體驗。”這位負責人介紹。



我國“綻放杯”5G應用征集大賽連續舉辦六屆以來，累計9萬餘參賽案例顯示，國內5G部署場景越來越聚焦，文化旅遊也漸漸成為5G應用的主要行業之一。



在不斷豐富的5G＋智慧旅遊供給中，既有郵輪游艇、客運索道、游樂設施、冰雪裝備等旅遊裝備融合應用，也有基於5G的AI（人工智能）攝像頭、VR／AR（虛擬現實、增強現實）終端、可穿戴設備等數字化產品與智慧旅遊產品。



在四川成都的春熙路商圈，裸眼3D、5G示範街區等新場景吸引遊客體驗“打卡”，眾多商戶設置有虛擬試妝鏡、智能導購、雲貨架等設備；在貴州的鄉村，熱火朝天的“村BA”通過高清直播吸引全國各地觀眾觀賽，對體育運動的熱愛給城鄉居民帶來共鳴；在雲南麗江古城，人們通過5G＋三維激光掃描技術，對麗江古城遺產本體信息開展數據采集與保存，讓古建築資料“永遠在線”……目前，5G＋智慧旅遊應用已覆蓋風光旖旎的名山大川、歷史文化厚重的文化遺產和古鎮古城、“煙火氣”十足的特色街區、精彩紛呈的戲劇演出，以及悠然又活力四射的現代鄉村等等。

