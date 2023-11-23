蕭美琴：跟國際夥伴合作　維繫台海和平

民進黨2024副手蕭美琴23日與國際媒體茶敘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月23日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手蕭美琴23日與國際媒體茶敘，外媒詢問到被中國制裁及“賴蕭配”是“獨上加獨”的組合時，未來如何管理兩岸事務？蕭美琴表示，不衹有她被制裁，外國人支持民主自由的也被制裁。她會繼續堅持捍衛台灣民主自由，重申立場，繼續對話，面對威脅，用務實的方法，繼續跟國際夥伴合作，“國際夥伴支持我們維繫台海和平現狀”。



她強調，“對話是唯一解決歧見的方法，戰爭不是選項”。



這場記者會由競選總部發言人趙怡翔、郭雅慧主持。



對於“獨上加獨”問題，她表示，貼標籤是不太具有建設性的，他們堅持自由民主，跟其他曾經被制裁的國際友人一樣，會持續捍衛應有的權利。民進黨的價值，包括自由民主及台灣人民決定自己未來的基本利益。



《華爾街日報》提問，蕭華府經驗如何運用在處理美中台關係？蕭美琴表示，她在台灣的政治經驗給她很好處理歧見的經驗，務實的經驗提供各方觀點的能力。藉由台灣政治經驗、華府經驗，希望獲得美國兩黨支持。很感謝美國兩黨對台支持，台灣利益是需要兩黨團結的支持，感謝美國這兩黨的團結支持台灣，儘管台灣面對很大的挑戰，但台美關係非常鞏固。



《紐約時報》問到，面對台灣高房價、低薪如何解決？以及年輕人為什麼要支持民進黨？



蕭美琴表示，我們是最棒的，他們能執政7年多，當然是人選最好，她也認可年輕人面對很多社會挑戰有很多焦慮，因為高房價、工作、永續環境，但是很多國家年輕人也面對同樣問題，在美國也聽過很多相關議題的辯論。



她認為，非常有必要去認可這些議題，對未來世代有很大重要性，需要提供給年輕人的希望、途徑。



她也不忘提及賴清德說，賴也提出很多政策、記者會，都有提供一些這些議題的闡述，未來也會在這些議題上有更多著力。對她來說，她帶來很多國際經驗，希望貢獻到選戰，促進世界層級的方式，用不同觀點來解決問題。過去3年駐美時，都專注在安全、經濟、國際參與，未來當選後，希望可以為台灣帶回一些國際經驗來解決問題。



台灣媒體則詢問有關於輔選議題，登記後首站選在花蓮輔選，未來選戰規劃如何與賴清德分進合擊，自認自己有什麼特質可以加分，如何擴大支持？



蕭美琴表示，針對未來輔選規劃，確實競選總部幫她辦的第一場競選造勢就是在花蓮，雖然她人生第一場選舉不是在花蓮，其實早年是台北市北區，但花蓮是她過去10年的青春，10年在花蓮耕耘，她和花蓮有非常深厚的情感，26日她也非常期待和很多花蓮鄉親、多年未見的好朋友再次見面。



她指出，關於她跟賴的互補、行程安排的分進合擊，競總也都在做緊密規劃，外界對我們有沒有互補有很多討論，她會同意加入這場選戰，不在於我們有什麼不同，在於我們有沒有共同的理念跟價值，我們都是把這場選戰當成持續守護台灣民主價值、讓台灣民主持續進步，強化國家韌性，來面對未來挑戰，這是非常沈重的責任，也是台灣人民長期栽培我們，為我們準備鋪路。



蕭美琴表示，未來這段期間她會繼續就競總規劃，後續行程的分工，除了花蓮對她來講非常重要外，競總也正在安排跟不同群體透過網路、實體對話也好，做更多互動，希望可以就新的議題、國際外交經驗，甚至包含在選戰要推動的、年輕人在意的話題意見交換。