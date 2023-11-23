整合關鍵時刻　柯上午突發臉書談戰友郭台銘

柯文哲臉書發文表示：鄭重地介紹我的戰友郭台銘先生。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北11月23日電／台灣2024大選參選登記24日截止，藍白整合仍懸而未決。國民黨侯友宜上午在馬英九辦公室等待民眾黨柯文哲，柯文哲則在郭台銘豪宅等侯友宜，發展詭譎。



柯文哲大約在上午11點20分臉書發文表示：“我要在此鄭重地介紹我的戰友 郭台銘先生”，並強調，若郭董與我攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力。台灣需要郭台銘，因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。



柯文哲也說，改變，就從現在開始，期待郭董與我一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，我也邀請 侯友宜“總統”參選人一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。



上述說法顯示，柯文哲與郭台銘結盟，並邀侯友宜加入，也呼應柯競選總幹事黃珊珊臉書發文明示，柯文哲只當正的，沒有侯柯配選項。



柯文哲臉書全文如下：



距離登記參選“總統”已進入倒數時刻，在這個即將決定台灣2300萬人未來的關鍵，我要在此鄭重地介紹我的戰友 郭台銘先生，向他表達敬意與無比的感謝。



郭董曾說過，他之所以參選是為了推動在野整合，他清楚知道，唯有整合才能促進2024政黨輪替。短短時間內，他與賴佩霞女士獲得了103萬份的連署書，是1996年“總統”直選以來第二高的紀錄，那一落落簽上姓名的文本堆疊在“中選會”，是一份份人民對“改變”最厚重的期待、也最沉重的付託。



要改變甚麼？我們都知道需要挽起袖子“改變”的實在太多了。世界銀行已經發出警訊，預告亞洲的經濟前景將來到50年最糟、國際貨幣基金（IMF）也大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%、而我們深愛的美麗之島福爾摩沙，卻仍在毫無效率與計劃的執政者手上虛耗，面對少子化、高齡化、五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制、持續緊張的兩岸關係，民進黨政府一籌莫展。



宣布投入2024大選的這段期間，郭台銘創辦人持續提出他的政策願景、從不同的面向帶動促進人民福祉的討論，他提出比照新加坡建構完整的興利除弊制度，打造廉能的政府、建構綿密的食品安全網、應用區塊鏈、大數據與AI人工智慧技術促進科技轉型、提升醫院推動“全責護理”，回歸專業降低負荷等等，尤其是郭董提出的“和平、繁榮、清廉”的治國願景，都與我的理念不謀而合。



但我們也都知道這麼好的方針建言，若在野力量無法真正整合，促進2024政黨輪替，一切都將淪為空談，人民將繼續苦悶與不安，而我們，也會為了無法實踐民眾的付託而感到無比懊悔。



把握在登記前夕，我數度拜訪郭董，促膝長談時，我深刻感受到他對時政的憂心、對人民的不捨，我也把握機會向他請益，我看到這位國際級的企業家從締造無數個台灣精密工業的成就之中，積累無人能及見解與論述，對國際情勢前瞻性思考，讓我相信，若郭董與我攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力，台灣需要郭台銘，因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。



改變，就從現在開始，期待郭董與我一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，我也邀請 侯友宜“總統”參選人一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。