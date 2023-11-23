蔡英文力薦賴蕭配　讚蕭美琴多於賴清德

蔡英文到台中市替民進黨“立委”參選人林靜儀站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月23日電（記者 方敬為）蔡英文今天中午到台中市替民進黨“立委”參選人林靜儀站台，談到綠營2024正副搭檔賴清德與前駐美代表蕭美琴日前完成登記，要大家務必相挺“賴蕭配”，她並特別將蕭美琴提出來推薦，強調蕭外交一流，在華府有口皆碑，讓台灣很有面子，2024大家要選對的人，走正確的路，一定要支持賴清德接棒、蕭美琴搭檔，台灣能變得更強大。



蔡英文23日到台中成功嶺新訓中心視察義務役男訓練狀況，中午到烏日區與第二選區“立委”選將林靜儀合體拜廟，向支持者請託。



蔡英文表示，台灣在7年以來在政府及全體人民的努力之下，經濟表現創新高，台灣人只要下定決心，什麼東西都可以做得出來，她很有信心，只要大家下定決心把意志集中、力量集中，什麼都可以做、什麼都可以突破，她兩屆以來，已經在產業打下好的基礎、“國防”開始持續強化，正確的路要繼續走下去，明年務必讓賴清德接棒。



蔡英文指出，民進黨正副搭檔日前正式完成登記，其中蕭美琴做外交是一流的，連外國主流媒體都說蕭是華盛頓DC最好的“大使”，讓台灣人很光榮，很多外國駐華盛頓的大使或外交人員都覺得與蕭美琴吃一頓飯是很光榮的事，讓台灣人很有面子。



蔡英文相信蕭美琴在外交上的長才，一定能與賴清德相輔相成，讓台灣更好，賴蕭配是最好的組合，她與賴清德一起把台灣帶到正確的路徑，我們正在往前走，接下來就由賴蕭配在下一階段讓台灣更強大，讓台灣更融入這個世界，讓世界都看到台灣。



蔡英文向大家拜託，明年1月13日除了自己去投票，一家大小、親戚朋友都要帶去投票，讓下一組接棒的人獲得更多祝福和支持，民進黨執政一定做得更好。