柯郭邀請在君悅飯店見面　侯辧：沒收到訊息

侯友宜辦公室發言人李利貞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月23日電（記者 楊騰凱）2024大選登記24日就要截止，中國國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲的整合仍懸而未決。侯友宜上午表示已和民眾黨柯文約在馬英九基金會辦公室見面，不過柯陣營事後否認。對此，侯辦發言人李利貞最新聲明表示，藍白政黨協商在馬辦開始，因此我們誠摯邀請大家在馬辦走完最後一哩路。



今日上午柯前往郭台銘寓所，侯則在馬辦，雙方都希望對方過去談，但兩者都不願意。



鴻海創辦人郭台銘、柯文哲希望在第三地會面，地點據傳也已經找到，將通知侯友宜。最新傳出，郭辦安排了君悅飯店場地，如果兩方都談妥，或有機會碰面。



侯辦李利貞表示，目前我們沒收到此訊息，但因為政黨協商就在馬辦，因此我們誠摯邀請大家在馬辦走完會後一哩路。



侯友宜與馬英九上午都已經抵達馬辦等待柯文哲，李利貞約中午12時出面受訪。



雖然侯友宜稍早表示已經和柯文哲相約要來馬辦見面，但柯文哲辦公室表達沒有允諾要前來馬英九辦公室。



李利貞表示，最新狀況是，侯友宜與柯文哲稍早取得聯繫，侯友宜表達因為馬英九已經在辦公室等候，所以希望我們就在馬英九辦公室見面，一起走完藍白合作的最後一哩路。因為柯文哲方面一直希望郭台銘能夠加入會談，當然我們非常歡迎。

