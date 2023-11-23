藍營台北隊拚八仙過海　蔣萬安領軍士氣高昂

台北市長蔣萬安帶領國民黨台北市8名“立委”參選人登記參選。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨台北市長蔣萬安23日上午擔任起母雞的角色，請假領軍帶領國民黨台北市8名“立委”參選人到台北市選舉委員會登記參選，另外還有國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹坐鎮，現場士氣高昂，展現團結決心，眾人也吶喊全力支持國民黨2024參選人侯友宜，期盼八仙過海、台北市8席全壘打。



由於侯友宜今日事務繁忙，正在處理藍白郭合作與否的最後關頭，不克與國民黨台北隊合體，由蔣萬安率隊助陣。



蔣萬安表示，感謝陪同的里長們，他同時也是侯友宜台北市競選總部主委，呼籲大家全力支持侯友宜，侯務實、有遠見，適合當“總統”，台北市政可推動更快、更好，他今天代替侯友宜陪同8名戰將，希望大家全力支持，市府每一刻都不鬆懈，也解決了長期無法解決的大巨蛋，請台北市民讓正義的力量進入“國會”。



蔣萬安慷慨激昂一一仔細介紹8名戰將，台北市第一選區（士林、北投）張斯綱、台北市第二選區（大同、南士林）游淑慧、台北市第三選區（中山、北松山）王鴻薇、台北市第四選區（內湖、南港）李彥秀、台北市第五選區（萬華、北中正）鍾小平、台北市第六選區（大安）羅智強、台北市第七選區（信義、南松山）徐巧芯、台北市第八選區（文山、南中正）賴士葆。

