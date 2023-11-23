藍白郭整合最後關鍵　蔣萬安：期待好結果

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）2024藍白合將到最後關頭，中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘是否整合成功，備受關注。國民黨台北市長蔣萬安23日表示，到了最後時刻，期待藍白等都能有好結果，希望會有好的溝通。



中國國民黨台北市長蔣萬安23日上午擔任起母雞的角色，請假並偕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領軍，帶領國民黨台北市8名“立委”參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會登記參選。



蔣萬安接受媒體聯訪，記者問如何看侯柯郭是否會臨門一腳整合成功？蔣萬安說，他剛有看到上午10點，柯有傳訊息給侯，侯則說已在馬英九辦公室等柯，到最後時刻，希望藍白、侯柯等人，彼此雙方都能有好的溝通，期待會有好的結果。



媒體問，藍白合是否一加一小於二？蔣萬安僅說，國民黨現在士氣高昂，剩下50幾天就要“立委”選舉，國民黨“立法院”席次拚過半，並期盼重返執政，對民進黨8年來的執政會究責到底。



至於侯友宜為何無法來？蔣萬安說，侯友宜今天一早就有很重要的藍白相關選舉行程，他是侯友宜的台北市競總主委，侯友宜之後也會排定到台北市助選8人，都已安排好。