藍白整合高潮迭起　北市藍選將盼峰迴路轉

國民黨台北市8名“立委”參選人23日展現大團結，在台北市長蔣萬安的帶領下登記參選。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）2024藍白合將到最後關頭，中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘是否整合成功，備受關注。國民黨台北市8名“立委”參選人23日展現大團結登記參選。被問及如何看在野整合有曙光？國民黨張斯綱、鍾小平、賴士葆、徐巧芯等均認為還有機會，充滿戲劇性、峰迴路轉，張斯綱更說藍白若合、有共識，柯文哲才能幫藍營小雞站台。



國民黨台北市長蔣萬安23日上午擔任起母雞的角色，請假並偕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領軍，帶領國民黨台北市8名“立委”參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會登記參選。部分選將接受聯訪。



張斯綱表示，侯友宜今天很忙，也許會與柯文哲見面，因此今日由蔣萬安擔任大母雞，此次在野整合攸關2024勝敗，他當然支持侯，大家很焦慮又擔心，但會有最好準備、最壞打算，感覺在野整合有露出一絲曙光，侯、柯、郭都希望見最後一次面來努力，期盼達成合作的共識，如此一來，重視程序的柯文哲，有了藍白共識，也才能幫國民黨小雞“立委”參選人站台，否則就是台中模式、藍白小雞互站台，當然現在藍白支持者有點情緒，目前邀柯還有點尷尬，就等塵埃落定。



張斯綱也提到，他的選區無黨籍參選“立委”的新黨侯漢廷，昨天彼此沒共識，黨有黨規，他就要繼續選下去了，不過看藍白合大環境如何，到明天下午5點登記截止前都會努力，或許大局成了，侯漢廷能多點體諒，一起贏得艱困選區。



鍾小平說，侯、柯、郭有50%機率整合成功，原本的桶箍是國民黨主席朱立倫、馬英九，現在是郭台銘，誰完成整合、誰就是65%期盼政黨輪替的最大功臣。



賴士葆說，原本基層很焦慮，他也有點失望，不合就各自選，但這2天出現戲劇性變化，由郭台銘當桶箍，讓他看法愈來愈保守，若侯柯配完成，可完成6成以上人民期待，全台都感謝他們，侯會到最後一刻等柯，大家就別再談民調誤差了，不要背離6成民意，兩造要好好面對談。



徐巧芯說，希望侯、柯有什麼決定就快決定，明天就會落幕了，合有合的方法、不合有不合的方法。至於是否邀柯站台，就尊重國民黨台北市黨部意見，大家都很團結互助，不管誰來站台，都要自己去努力開拓選票。