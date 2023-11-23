黃珊珊搞破壞？徐巧芯曝她竟在黃金會問這事

國民黨“立委”參選人、台北市議員徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）2024藍白整合將到最後關頭，國民黨“立委”參選人、台北市議員徐巧芯23日爆，早在藍白第一次政黨協商，由侯友宜辦公室執行長金溥聰與柯文哲競選總幹事黃珊珊的“黃金會”時，黃竟是先在乎哥哥、潛艦自造專案小組召集人黃曙光的潛艦自造案會不會被查？藍委賴士葆強調，民眾黨主帥是柯文哲，不是黃珊珊。



國民黨台北市長蔣萬安23日上午擔任起母雞的角色，請假並與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領軍，帶領國民黨台北市8名“立委”參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會登記參選。部分選將接受聯訪。



黃珊珊因太過鷹派，近日招致藍軍抨擊。徐巧芯說，她因一直都在追查潛艦自造案是否有弊端，而黃曙光是其中被提到的人之一。沒想到，她所知金溥聰、黃珊珊第一次會面時，黃珊珊第一件事居然先問“聽戰鬥藍、中廣董事長趙少康有提到，未來國民黨上台，要先查黃曙光，是侯辦授意的嗎”？她直覺驚訝，以為藍白合會面是以柯如何與國民黨談整合的範疇為主，怎料潛艦自造案竟在其中？不管藍白合不合，她都會追查下去。



媒體問，柯文哲現在是否被“多娘教子”影響？柯要如何甩開她們的手？徐巧芯說，大家要聽的是柯的意見，整個藍白合重點是柯的看法、觀點。若不合，柯也說過“中華民國”恐怕兵凶戰危、完了。她是高度肯定並認同，希望都能回到初衷，大家繼續努力。有對藍白合努力過的人，都不要對他口出惡言。

