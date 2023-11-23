鍾小平帶狗助陣　打破“台獨”嚇壞雙姝

國民黨鍾小平準備“打擊“台獨”、打擊黑金”2面木板，讓同黨徐巧芯、游淑慧拿著。鍾個別擊破。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月23日電（記者 張穎齊）2024選舉激戰，中國國民黨台北市8名“立委”參選人23日展現大團結登記參選。鍾小平帶著毛孩子、狗狗來陪同登記參選，更秀出“打擊‘台獨’、打擊黑金”2面木板，要國民黨徐巧芯、游淑慧拿著讓他打。鍾一打破，嚇壞徐、游雙姝，力道之大，讓2人嬌喊“很痛啦！要賠醫藥費”！笑翻全場。



國民黨台北市長蔣萬安23日上午擔任母雞，請假與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領軍，帶領國民黨台北市8名“立委”參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會登記參選。



鍾小平帶著愛狗“夏天”說，這是他從張媽媽流浪動物之家領養的狗狗，已養了1年，很乖、很可愛。記者撫摸、拍照狗。鍾說，會帶“夏天”來，是因為明年5月20日正副“總統”就任，時間正值夏天。鍾希望就是國民黨侯友宜執政，最好是藍白合、連同台灣民眾黨柯文哲。



鍾小平參選的台北市第5選區（萬華、北中正）非綠分裂，除了民進黨吳沛憶，還有民眾黨支持的無黨籍于美人成“三足鼎立”局面。董小平說，他不擔心自己的選區，他已將侯友宜的看板掛在中正萬華區各處。侯沉著穩定，加上蔣萬安、未來可能的“立法院長”、不分區“立委”參選人韓國瑜，3隻母雞，士氣大振。至於被傳出侯友宜可能的副手、不分區“立委”參選人柯志恩，是備胎，主要還是期望柯文哲搭副手。



蔣萬安率領8名選將大喊“八仙過海”後，鍾小平拿出“打擊‘台獨’、打擊黑金”2面木板，要徐巧芯拿著“打擊黑金”、游淑慧拿著“打擊‘台獨’”。鍾奮力一擊，打破2面木板，嚇得徐、游花容失色，均說“很痛欸！手都腫起來了”！一旁的攝影媒體也笑說，為何讓叫2個女生拿板子？眾人哈哈大笑並要鍾小平賠醫藥費。