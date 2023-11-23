宋楚瑜指親民黨組中華隊　劍指民進黨台灣隊

親民黨主席宋楚瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月23日電（記者 俞敦平）親民黨23日上午公布了10席的不分區“立委”名單，親民黨主席宋楚瑜表示，親民黨是中華隊，將替“中華民國”服務，劍指自稱台灣隊的民進黨，力拼重返“立院”。他更不忘偷酸民進黨不分區出來後，內部派系都不願替名單背書。他指出，親民黨的不分區“立委”名單沒有酬庸，也沒有派系。他也批評台灣民眾黨和中國國民黨的不分區名單都沒有任何委員留任，是忽略經驗傳承的重要，並指出親名黨名單內有兩位過去的委員，都是學有專精且經驗豐富的人才。



親民黨曾在2001年第五屆“立委”選舉時，擁有46席，佔當時225席的2成左右，是“國會”的第三大黨。但上一屆2020的第十屆“立委”選舉並沒有任何委員。



宋楚瑜表示，親民黨跟其他政黨不同，親民黨的不分區“立委”名單沒有酬庸，也沒有派系。他痛批過去8年，民進黨明目張膽把“國家”資源作為派系分贓的籌碼，試圖去中化，這次競選主軸也是以Team Taiwan台灣隊為形象。他表示，親民黨是“中華民國”的團隊，是中華隊，是為全民服務的團隊，永遠把人民的利益擺在政黨利益之前。



宋楚瑜也不忘批評民眾黨和國民黨的不分區名單都沒有任何現任“立委”留任，是忽略經驗傳承的重要，並指出親名黨名單內有兩位過去的委員，都是學有專精且經驗豐富的人才。他表示，親民黨的“立委”都是各領域的傑出人才，其中6位擁有博士學位，將來進入“立院”，都會很務實地提出立法建議，不會冒進，會實實在在的在“立法院”好好做事，解決台灣的問題。